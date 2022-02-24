Білорусь пустила російські війська на територію України

Прикордонні загони України зазнали атаки з боку Білорусі

Білорусь приєдналася до російського вторгнення до України. Про це повідомляє ДПСУ України.

"Близько 5.00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь зазнав атаки з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю. Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску проходять із застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї. Це відбувається у межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з ВОТ АР Крим", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп супротивника. Залежно від ситуацій на ділянках кордону прикордонники разом із Збройними силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогові.