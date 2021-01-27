"Біла книга" розвідки: що загрожує безпеці України і країн ЄС

Вперше в історії Служби зовнішньої розвідки України відомство випустило інформаційний бюлетень "Біла книга". Крім інформації про структуру СЗР і її завдання, в "Білій книзі" зібрані основні зовнішні загрози національній безпеці України у зовнішньополітичній, економічній, інформаційній та інших сферах. А також ризики, які загрожують безпеці країнам Євросоюзу. Які саме, читайте в матеріалі сайту "Сьогодні".

Як розвивається геополітична ситуація в світі

Під тиском економічних проблем розвиток більшості країн світу сповільниться.

Не виключено, що виникне конфлікт навколо облаштування і контролю судноплавства над Північним морським шляхом, в який будуть залучені Росія, Китай і країни Заходу.

Оскільки в Європі немає дієвої системи загальноєвропейської безпеки, слід очікувати створення буферних зон. На цьому тлі політика Євросоюзу прагнутиме до максимальної автономії від інших глобальних і регіональних гравців.

Як розвиватимуться відносини України і країн ЄС...

Для України це погані новини: основні європейські союзники і партнери нашої країни будуть зайняті власними внутрішніми проблемами, тож увага більшості країн ЄС до війни на сході відійде на другий план. Мало того, деякі країни підуть на лібералізацію відносин з РФ.

Втім, суміжні з Україною країни Європи продовжать підтримувати євроатлантичний курс нашої країни. З огляду на реалії війни на Донбасі, військовий потенціал цих країн зростатиме навіть в умовах кризи, тож слід очікувати того, що ці країни можуть диктувати Україні свої умови.

При цьому ці країни продовжуватимуть захищати інтереси національних меншин, які проживають на території України.

...і країн Євросоюзу – з Росією

У свою чергу будь-яка нестабільність в Європі буде використана Росією для розхитування ситуації на свою користь. Це помітно вже зараз, коли Росія маніпулює проблемою вакцинації від COVID-19, щоб посилити свій вплив у тих регіонах, де вона має стратегічні інтереси.

Росія продовжуватиме "тиснути" на країни ЄС за рахунок контрольованої міграції, кібернетичних атак, а також фінансуючи популістів, радикалів і сепаратистів. Варто чекати нових інцидентів у повітряному і морському просторі цих країн.

У той же час серйозних військових демаршів проти нових членів НАТО з боку РФ не очікується.

Інфографіка: СЗР

Які важелі тиску на Україну використовуватиме РФ

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А от для України РФ залишається джерелом загрози номер один, в тому числі військової. Також тиск на Україну здійснюватиметься економічними методами.

В економіці

Торгово-економічна війна РФ проти України включатиме в себе розширення санкцій, посилення фінансового тиску, енергетичний шантаж, транзитно-транспортну блокаду, витіснення українських товаровиробників з традиційних ринків збуту, дискредитацію українських підприємств на міжнародних ринках, інвестиційне проникнення на ринки України через підставні структури.

Також триватиме дискримінація українських підприємств на ринках Європи і блокування українських портів в Азовському морі.

Москва розглядає Азово-Чорноморський регіон як плацдарм експансії в Середземномор'ї, на Близький Схід і Африканський континент. За роки окупації Криму зібрано чимало розвідданих, що підтверджують, що незважаючи на декларативні заяви, Москва не збиралася розвивати промисловий, аграрний, туристичний або гуманітарний потенціал півострова. Тільки військовий.

У культурі і ЗМІ

Триватиме наступ на культурному фронті: Кремль і далі використовуватиме культурну спадщину Російської імперії і Радянського Союзу для "відбілювання" іміджу РФ.

Те ж стосується інформаційного простору України, на якому Росія і надалі прагнутиме домінувати.

Паралельно атака вестиметься і в зовнішньому інформаційному просторі. Країнам Заходу нав'язуватиметься імідж України як потенційно мілітаристської держави, що становить небезпеку для суміжних країн.

Що загрожує економіці України

Зовнішній і внутрішній борг країни зростатимуть на тлі уповільнення темпів розвитку економіки.

Кредити стане набагато важче отримати з тієї причини, що зараз багато країн світу мають потребу в кредитах для відновлення власних економік.

Те ж стосується інвестицій. Потенційні стратегічні інвестори істотно підвищать планку до умов реалізації проєктів на території України.

Також варто очікувати звуження експортних ринків. У ситуації кризи більшість країн вдадуться до обмежувальних заходів у сфері зовнішньої торгівлі, щоб підтримати вітчизняного виробника.

Але є і хороші новини: міграційні загрози залишаються низькими. Основний потік біженців до Європи з Азії та Африки, як і раніше, орієнтований на середземноморські маршрути.

На жаль, відтік українських громадян в довгостроковій перспективі призведе до поглиблення демографічної кризи.

Нагадаємо, що в "Білій книзі" також аналізується, яким чином окуповані території дестабілізують політичну і економічну ситуацію в Україні.

Крім того, в Службі зовнішньої розвідки України прогнозують зміну влади в Росії через проблеми зі здоров'ям у Путіна.

Що таке "Біла книга". В англомовних країнах так називають офіційні документи з довідковою інформацією, які поширюють державні органи або комерційні компанії. В Україні перша "Біла книга" була випущена 2005 року Збройними силами країни – в ній було викладено поточний стан справ у тодішніх ЗСУ (досить жалюгідний) і викладалися варіанти реформ. Всього було випущено 12 "Білих книг" ЗСУ. По дві книги опублікувала Служба безпеки України в 2007 і 2008 рр., і по три – Прикордонна служба (2014-2016) і Національна гвардія (2015-2017).

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