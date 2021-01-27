"Біла книга" розвідки: що загрожує безпеці України і країн ЄС

Вперше в історії Служби зовнішньої розвідки України відомство випустило інформаційний бюлетень "Біла книга". Крім інформації про структуру СЗР і її завдання, в "Білій книзі" зібрані основні зовнішні загрози національній безпеці України у зовнішньополітичній, економічній, інформаційній та інших сферах. А також ризики, які загрожують безпеці країнам Євросоюзу. Які саме, читайте в матеріалі сайту "Сьогодні".
Як розвивається геополітична ситуація в світі
- Під тиском економічних проблем розвиток більшості країн світу сповільниться.
- Не виключено, що виникне конфлікт навколо облаштування і контролю судноплавства над Північним морським шляхом, в який будуть залучені Росія, Китай і країни Заходу.
- Оскільки в Європі немає дієвої системи загальноєвропейської безпеки, слід очікувати створення буферних зон. На цьому тлі політика Євросоюзу прагнутиме до максимальної автономії від інших глобальних і регіональних гравців.
Як розвиватимуться відносини України і країн ЄС...
- Для України це погані новини: основні європейські союзники і партнери нашої країни будуть зайняті власними внутрішніми проблемами, тож увага більшості країн ЄС до війни на сході відійде на другий план. Мало того, деякі країни підуть на лібералізацію відносин з РФ.
- Втім, суміжні з Україною країни Європи продовжать підтримувати євроатлантичний курс нашої країни. З огляду на реалії війни на Донбасі, військовий потенціал цих країн зростатиме навіть в умовах кризи, тож слід очікувати того, що ці країни можуть диктувати Україні свої умови.
- При цьому ці країни продовжуватимуть захищати інтереси національних меншин, які проживають на території України.
...і країн Євросоюзу – з Росією
- У свою чергу будь-яка нестабільність в Європі буде використана Росією для розхитування ситуації на свою користь. Це помітно вже зараз, коли Росія маніпулює проблемою вакцинації від COVID-19, щоб посилити свій вплив у тих регіонах, де вона має стратегічні інтереси.
- Росія продовжуватиме "тиснути" на країни ЄС за рахунок контрольованої міграції, кібернетичних атак, а також фінансуючи популістів, радикалів і сепаратистів. Варто чекати нових інцидентів у повітряному і морському просторі цих країн.
- У той же час серйозних військових демаршів проти нових членів НАТО з боку РФ не очікується.
Які важелі тиску на Україну використовуватиме РФ
А от для України РФ залишається джерелом загрози номер один, в тому числі військової. Також тиск на Україну здійснюватиметься економічними методами.
В економіці
- Торгово-економічна війна РФ проти України включатиме в себе розширення санкцій, посилення фінансового тиску, енергетичний шантаж, транзитно-транспортну блокаду, витіснення українських товаровиробників з традиційних ринків збуту, дискредитацію українських підприємств на міжнародних ринках, інвестиційне проникнення на ринки України через підставні структури.
- Також триватиме дискримінація українських підприємств на ринках Європи і блокування українських портів в Азовському морі.
- Москва розглядає Азово-Чорноморський регіон як плацдарм експансії в Середземномор'ї, на Близький Схід і Африканський континент. За роки окупації Криму зібрано чимало розвідданих, що підтверджують, що незважаючи на декларативні заяви, Москва не збиралася розвивати промисловий, аграрний, туристичний або гуманітарний потенціал півострова. Тільки військовий.
У культурі і ЗМІ
- Триватиме наступ на культурному фронті: Кремль і далі використовуватиме культурну спадщину Російської імперії і Радянського Союзу для "відбілювання" іміджу РФ.
- Те ж стосується інформаційного простору України, на якому Росія і надалі прагнутиме домінувати.
- Паралельно атака вестиметься і в зовнішньому інформаційному просторі. Країнам Заходу нав'язуватиметься імідж України як потенційно мілітаристської держави, що становить небезпеку для суміжних країн.
Що загрожує економіці України
- Зовнішній і внутрішній борг країни зростатимуть на тлі уповільнення темпів розвитку економіки.
- Кредити стане набагато важче отримати з тієї причини, що зараз багато країн світу мають потребу в кредитах для відновлення власних економік.
- Те ж стосується інвестицій. Потенційні стратегічні інвестори істотно підвищать планку до умов реалізації проєктів на території України.
- Також варто очікувати звуження експортних ринків. У ситуації кризи більшість країн вдадуться до обмежувальних заходів у сфері зовнішньої торгівлі, щоб підтримати вітчизняного виробника.
- Але є і хороші новини: міграційні загрози залишаються низькими. Основний потік біженців до Європи з Азії та Африки, як і раніше, орієнтований на середземноморські маршрути.
- На жаль, відтік українських громадян в довгостроковій перспективі призведе до поглиблення демографічної кризи.
Нагадаємо, що в "Білій книзі" також аналізується, яким чином окуповані території дестабілізують політичну і економічну ситуацію в Україні.
Крім того, в Службі зовнішньої розвідки України прогнозують зміну влади в Росії через проблеми зі здоров'ям у Путіна.
Що таке "Біла книга". В англомовних країнах так називають офіційні документи з довідковою інформацією, які поширюють державні органи або комерційні компанії. В Україні перша "Біла книга" була випущена 2005 року Збройними силами країни – в ній було викладено поточний стан справ у тодішніх ЗСУ (досить жалюгідний) і викладалися варіанти реформ. Всього було випущено 12 "Білих книг" ЗСУ. По дві книги опублікувала Служба безпеки України в 2007 і 2008 рр., і по три – Прикордонна служба (2014-2016) і Національна гвардія (2015-2017).
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