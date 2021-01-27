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У Путіна очевидні проблеми зі здоров'ям – розвідка

27 січня, 09:38

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У СЗР також прогнозують зміну влади в Росії через проблеми зі здоров'ям у Путіна

Служба зовнішньої розвідки заявляє, що у найближчі роки головною загрозою для України буде Росія. Навіть якщо президент РФ Володимир Путін піде з влади, Росія все одно продовжить агресивну політику і там буде процвітати "путінізм".

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Про це йдеться в Білій книзі СЗР.

У СЗР також прогнозують зміну влади в Росії через проблеми зі здоров'ям у Путіна.

"На тлі все більш очевидних проблем зі здоров'ям Путіна, помітної складності для нього фізично виконувати публічні функції глави держави у Росії де-факто почався період трансферу влади", – кажуть розвідники.

Однак незалежно від того, хто в найближчі роки буде правити в Росії, базовий сценарій на середньострокову перспективу передбачає збереження в Росії державної моделі "путінізму" – з Путіним чи без нього.

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При цьому основним джерелом загроз безпеці України і навколо неї в найближчі роки залишатиметься Російська Федерація, йдеться в звіті.

Розвідка відзначає, що на стратегічному рівні мета РФ стосовно України буде незмінна: агресор спробує тримати Україну в сфері свого впливу і не допустити вступу в ЄС і НАТО.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно голова парламентського Комітету з питань зовнішньої політики, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Олександр Мережко розповідав, що поки Путін при владі, проблему звільнення Донбасу та Криму буде складно вирішити.

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Росія розвідка загроза СВР Володимир Путін

Джерело: Сьогодні

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