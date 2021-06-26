Бізнес на власній дачі. Небанальні способи заробити кілька тисяч євро

Українці все більше почали заробляти на дачах, коли карантин вигнав співробітників офісів за місто

Заробити на власній дачі. Підприємливі українці вирощують на продаж селеру, лаванду і навіть хробаків. Роблять пастилу та доглядають фазанів для мисливців. Кілька тисяч євро заробити можна також на равликах. Поради із дачного заробітку збирали кореспонденти "Сьогодні".

Равликові плантації

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На десяти сотках – тисячі молюсків. В Україні равлики поки що непопулярні, тому їх експортують за кордон – у Польщу чи Румунію. Там за кілограм правлять від 30 євро.

"Для того, щоб найвищий сорт у равлика був, має наростити губу товстеньку і закручену, і відповідно мушля має бути без дірочок. Тоді це значить, що равлик найвищого сорту і Європа його візьме", – ділиться власниця равликової ферми Анастасія.

Що зможе заробляти на равликах, Анастасія зметикувала торік під час локдауну. Придбала будинок за містом, сходила на курси, де навчали доглядати за молюсками і залучила до бізнесу маму.

Поки що Анастасія лише вкладає кошти в розвиток ферми. Підрахувала: на автополив, загорожу та корм уже витратила кілька тисяч євро. За літній сезон, коли равлики досягнуть товарної кондиції, планує вторгувати за них близько 5 тисяч євро.

Домашня пастила

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А от бізнес Олександри вже дає прибуток. Вона теж заробляє на дачі – робить домашню пастилу. Одна коробка солодощів коштує 400 гривень.

"10-15 тисяч мій дохід, чистий, на мій погляд, це непогано", – каже Олександра.

Усі складники продукту багатодітна мама вирощує на городі. 6 років тому молода мати вирішила приготувати своїм малюкам щось смачне й корисне, і без цукру. Знайшла рецепт пастили. Потім стравою зацікавилися друзі. Тож Олександра купила спеціальні сушарки та блендери. Замовила коробки, щоб пакувати ласощі, наклейки та фрукти. Обсяги замовлень настільки великі, що цього року Олександра вирішила розширятися, тому збудувала справжній професійний цех.

Фазани на городі

А от родину Юлії городиною не здивуєш. Та вони відкрили для себе інший прибутковий бізнес на дачі. Розводять і продають фазанів.

"Тут 196 пташенят – це приблизно 50 тисяч гривень", – стільки родина Юлії заробить, коли птахи підростуть. А під кінець сезону родина має аж дві тисячі птахів.

Фазанів найчастіше купують мисливці – для полювання. Птахи недешеві, вартість одного – близько 300 гривень. Усе почалося із захоплення чоловіка Юлії – він мисливець. Спочатку птахів розводили для себе, а коли на них зріс попит, почали продавати.

Інші цікаві способи заробітку

Дачний бізнес в Україні набирає обертів. Дедалі більше українців заробляють на своїх ділянках. Хтось плекає незвичайні рослини: спаржу, банани, ківі, лаванду, а хтось вирощує черв'яків – їх активно купують рибалки.

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