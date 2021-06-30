Завдяки "швидким" від Фонду Ахметова медики рятують понад мільйон життів на рік

Понад мільйон життів на рік рятують медики по всій країні завдяки новітнім "швидким" від Фонду Ріната Ахметова. Машини державі було надано в рамках проекту "200 швидких для України". Це найбільший внесок одного благодійника в національну медицину.

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У Луганській області медики готуються до третьої хвилі коронавірусу. І першими, хто потрапить під удар, будуть фахівці швидкої допомоги.

Нова "швидка" готова виїхати на виклик у будь-який момент – в дуже складних випадках, таких як загострення COVID-19. Тому що в машині є апарат штучної вентиляції легенів.

"Ми можемо більш ефективно і якісно надавати допомогу. По надійності вона значно краще старого транспорту. Можна провести серцево-легеневу реанімацію. Дати інгаляцію кисню", – розповідає Сергій Кошовий, фельдшер медицини невідкладних станів.

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Сергій Кошовий працює в Рубіжному все професійне життя. Тому йому дійсно болить і за хворих, і за стан автопарку. У машині від Фонду Ріната Ахметова є і кисневий концентратор, а такі балони для хворих з COVID-19- це надважливо.

За майже два роки "швидка" від Фонду подолала чималу відстань.

"Приємніше їздити на ній, ніж в старих газель і ВАЗика. Ніхто не скаже, що це погана машина. Всі задоволені ", – говорить Денис Тафій, фельдшер екстреної медичної допомоги.

Раніше новини "Сьогодні" писали, як швидкі-позашляховики рятують життя людей, до яких не доїде звичайний медтранспорту.