Швидка допомога: які небезпеки чатують на відпочивальників на воді та суші

На курорти України вже потягнулися десятки тисяч туристів, та саме під час відпочинку трапляється більшість нещасних випадків.

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Медики Скадовська розповіли кореспонденту новин "Сьогодні", що може не лише зіпсувати відпустку, а й здоров’я та про нові машини швидкої завдяки Фонду Ріната Ахметова.

Перегрів, отруєння, перелами – усе це псує здоров'я відпочивальників щоліта – перераховує напасті Руслан Харченко, фельдшер Скадовської станції швидкої медичної допомоги. Але найважче з плавцями і нирцями. Вони найчастіше недооцінюють небезпеки.

Небезпеки на воді і на суші

"У цій машині ми врятували життя хлопцю, який пірнув у море і зламав шию", – розповів фельдшер.

За такої травми головне знерухомити потерпілого – для цього Руслан та його колеги використовують вакуумний матрац, завдяки якому пацієнт ніби опиняється у коконі.

Працює бригада швидкої і на острові Джарилгач (Херсонської області) – від Скадовська сюди можна дістатися лише морем, тому медики радять туристам ретельно обирати перевізників.

"До нього з берега чотири кілометри і цю відстань деякі люди долають на плавзасобах, які не дуже підходять для перевезення пасажирів, тому буває що човни перевертаються", – розповідає Валерій Березовський завідувач Скадовської станції швидкої медичної допомоги.

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Рятує швидка і тих, хто вирішив зробити селфі у чагарниках, де господарюють отруйні комахи та змії.

У скадовській швидкій вдячні Фонду Ріната Ахметова

Уздовж узбережжя від Скадовська до Лазурного зараз працюють чотири бригади швидкої. Навантаження колосальне, адже і ковідних пацієнтів вистачає.

"У минулі часи була навантаженість понад 20 викликів за добу!" – каже Валерій Березовський, завідувач Скадовської станції швидкої медичної допомоги

Два роки тому швидка Скадовська оновила автопарк. Сучасний реанімобіль замінив старий "уазик". Завдяки проєкту Фонду Ріната Ахметова "200 швидких для України" нові автівки екстреної допомоги доправили до кожного регіону країни.

"Дуже вдячні Рінату Ахметову за таку гарну машину, за обладнання, яке ідеально підібрано. Тому що працювати в такій машині набагато легше, зручніше. І можемо надати допомогу більш якісно", – каже Марина Дудар, старший фельдшер Скадовської станції швидкої медичної допомоги.

Валерій Березовський своєю чергою розповів, що за два роки ця машина пройшла 78 тисяч кілометрів.

"Ми виконали 3 тисячі викликів. З цих викликів добра тисяча – це конкретно спасіння життя людини", – каже завідувач швидкої.

Тільки за один рік роботи дві сотні таких швидких можуть врятувати пів мільйона життів.

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Нагадаємо, раніше психотерапевт Спартак Суббота у рамках проекту Фонду Ріната Ахметова розповів, як повернути контроль над життям, якщо працюєте вдома, до чого призводить низька самооцінка і як отримати задоволення, коли коронавірус приглушив смаки і запахи.