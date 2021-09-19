Бойовики на Донбасі шість разів обстріляли позиції ЗСУ

На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10"

На Донбасі не вщухають обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 18 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про це повідомляє штаб ООС.

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Поблизу населеного пункту Новоселівка противник застосував заборонені мінського домовленостями міномети 120 калібру та артилерію калібру 122 мм.

"В напрямку Нью-Йорка російські найманці здійснили обстріли позицій українських захисників із станкових протитанкових гранатометів. Біля Широкиного ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. В бік Південного та Катеринівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем", – йдеться в повідомленні.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

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На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь, застосувавши дозволене мінських домовленостей зброю.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя .

Також нагадаємо 8 вересня бойовики вдарили по мирних жителях в Мар'їнці і ледь не рознесли житловий будинок.