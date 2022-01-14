Бойовики вдарили з мінометів по українським військовим на Донбасі – де стріляли

Окупанти вели вогонь із забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Доба на Донбасі минула неспокійно. / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 13 січня, бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню. Застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Де стріляли

Поблизу Причепилівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.

російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм. Неподалік Станиці Луганської противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Постраждалі військові

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Ситуація 14 січня

Станом на 7 годину ранку, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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