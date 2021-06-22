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Британія побудує в Україні дві морські бази: що отримає Україна

22 червня 2021 13:13

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Церемонія підписання меморандуму відбулася на есмінці королівського флоту Defender, який зараз в Одесі – в Міноборони двох країн вже прокоментували

Велика Британія побудує в Україні дві морські бази, щоб зміцнити український флот через погрози в Чорному і Азовському морях. Це передбачає меморандум про морське партнерство, який представники оборонних відомств підписали в Одесі.

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Там українські моряки спільно з британськими та американськими проводять морські навчання. Церемонія підписання відбулася на есмінці королівського флоту Defender, який бере участь у маневрах.

Документ, крім будівництва баз, передбачає реконструкцію силами НАТО українських суднобудівних підприємств і спільне виробництво восьми ракетних катерів.

"За допомогою британських фахівців будуть побудовані кілька військових морських баз для розміщення наших військових, техніки, яка буде поставлена в рамках цих контрактів", – розповів заступник міністра оборони Олександр Миронюк.

Прокоментував будівництво баз і міністр оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін.

"Об'єктом меморандуму є передача передових мінних тральщиків Україні, а також надшвидкісні ракетні човни", – підкреслив він.

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Нагадаємо, під час візиту президента Володимира Зеленського в Лондон у жовтні 2020 року Україна і Велика Британія підписали Меморандум про посилення співпраці у військовій і військово-технічній сферах. Україна отримає від британців 1,6 млрд доларівна розвиток свого флоту.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо

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