Буде холодно, на дорогах ожеледиця: чого чекати від погоди в Україні на початку тижня (карта)

У Києві 18 і 19 січня утримається холодна погода

У найближчу добу, 18 січня, на території України збережуться дуже холодні і переважно сухі повітряні маси.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У більшості областей в понеділок, 18 січня, без істотних опадів, лише в східних областях, а також у Дніпропетровській та Запорізькій вночі очікується сніг, заметіль.

Температура в більшості областей вночі 16-21°, у північній частині місцями 22-25°, вдень 12-17° морозу; у південній частині, на Прикарпатті та Закарпатті вночі 11-16°, вдень 7-12° морозу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на південному сході – північно-східний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с.

У Києві теж без істотних опадів. Температура вночі 17-19°, вдень 13-15° морозу.

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У вівторок, 19 січня, в Україні без істотних опадів, лише вдень на Закарпатті та Прикарпатті невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

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Температура вночі 17-22°, у північних і західних областях місцями 25° морозу, на півдні, на Закарпатті та Прикарпатті 13-18° морозу, вдень 10-15° морозу, на Закарпатті та Прикарпатті 4-9° морозу.

У Києві 19 січня утримається холодна погода з температурою вночі 17-19°, вдень 13-15° морозу. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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Як повідомляли раніше, перепади температури, різка зміна погоди можуть викликатизагострення захворювань, тож слід дотримуватися режиму і пам'ятати про рекомендації лікарів.

Нагадаємо,через сильне похолодання українцям дали поради, як пережити морози.

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