Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🇫🇷 Макрон у Києві 📱 Дія.Summit Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Була за крок до смерті: у Мелітополі лікарі помилилися із діагнозом й вчасно не виявили у жінки рак

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 лютого, 08:48
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Пацієнтка звинувачує лікарів у недбалості

Мріяла про дитину, а опинилася в онкодиспансері. Жителька Мелітополя впевнена – у жіночій консультації помилилися із діагнозом і вчасно не розпізнали злоякісну пухлину. Онкологи врятували життя пацієнтки, але вона не зможе мати дітей.

Про йдеться у випуску новин "Сьогодні".

Реклама

Зруйнована мрія

Надія з чоловіком мріяли про дитину. Три роки планували вагітність. Усі сподівання розвіялися, коли діагностували рак. І жінка винить у цьому свою гінекологиню.

"Якби вона тоді півтора року тому послухала лікаря УЗД, який дзвонив їй, сказав, що потрібно оперувати, цього б випадку не було. Мені видалили всі органи, дітей мати я не зможу", — скаржиться жителька Мелітополя Надія Жадейко.

Онкообстеження

Надії лише 27 років. І вона не розуміє, чому гінекологиня одразу не призначила онкообстеження, хоча інший лікар радив це.

"Довели мене ось до такого стану. Мій лікар сказав, що мені залишалося жити два місяці. У мене метастази в шлунку вже були", — розповідає жінка.

"У шоці з того, що вона направила Надю на операцію, і з того моменту жодного разу не зателефонувала і навіть не поцікавилася як і що", — каже чоловік Надії Андрій Кривін.

Рідні та друзі Надії шоковані. Серед них — колишня медсестра, що працювала у міській гінекології. Вона знає гінекологиню і не розуміє, як та могла проґавити пухлину.

Реклама

"Знаючи Ольгу Борисівну, я не розумію, чому дійсно вона цього не побачила", — зазначила жителька Мелітополя Світлана Білоусова.

Як виявили пухлину?

Через біль та кровотечу Надія звернулася до лікарки. Та призначила процедури й сказала, що потім пацієнтка зможе завагітніти. Натомість жінка знову опинилася у лікарні із такими ж симптомами. І тоді лише виявили онкозахворювання.

У лікарні провели службове розслідування. Порушень в діях гінекологині не виявили, мовляв, лікувала за протоколами.

Що каже гінекологиня?

Гінекологиня, яку Надія звинувачує у недбальстві, погодилася на інтерв'ю. Розповідає, що рак яєчника у такому віці — дуже рідкісний випадок. За останні вісім років у Мелітополі таких зафіксували лише два. Тож винною себе не вважає. Каже, за протоколами МОЗ вона не мала призначати онкообстеження.

Реклама

"Такого немає у наказі при апоплексії яєчника здавати онкомаркери. Вони не коштують три копійки й жінки за них платять самі лише у платних лабораторіях. Вони здаються, і, якщо я кожному призначатиму — я у відповідальності. Ви приїдете, скажете: лікар, ви напевно хочете розвести людину на гроші. Я не вважаю себе винною в чомусь. Так, прикро, така молода дівчина, у неї рак яєчника. Та я їй не зробила цей рак", — розповіла завідувачка гінекологічного відділення Мелітопольського пологового будинку "Малятко" Ольга Покровенко.

З таким діагнозом Надії доведеться пройти курс хімієтерапії. Найближчі півтора року усі сили та фінанси родини підуть на це. І вже потім подружжя вирішить, чи позиватимуться до суду на дії лікарів.

Етапи ранньої діагностики раку

ВООЗ повідомляє, що від 30% до 50% випадків раку можна запобігти, якщо щорічно проходити профілактичні обстеження. На початкових стадіях захворювання значно краще піддаються лікуванню.

Існує 3 етапи ранньої діагностики:

  • Крок 1: усвідомлення проблеми та кваліфікована медична допомога;
  • Крок 2: клінічне обстеження, визначення діагнозу та стадії захворювання
  • Крок 3: доступ до ефективного лікування, що включає знеболення.

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Судовий процес підходить до фіналу: чи сяде "підривник" Кабміну Прохнич Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Київ за крок від червоної зони. Ми дізналися, чи можна уникнути жорсткого карантину Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Київ за крок від червоної зони. Ми дізналися, чи можна уникнути жорсткого карантину Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

246 527

захворіло за тиждень в Україні

+20%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.96

Російський рубль (₽)

0.3718

Євро (€)

31.93

Doodle Сьогодні
9 лютого. Двайт Девіс. 122 роки тому майбутній військовий міністр США, а тоді – простий американський студент Гарвардського університету з компанією двох друзів заснував найбільший тенісний турнір…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти