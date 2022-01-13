Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🎄 Зустрічаємо старий Новий рік ⚽ Мілан - Дженоа: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 💼 Справа проти Порошенка
СЬОГОДНІ Новини України

Що потрібно знати перед тим, як лізти в ополонку: головні поради

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 січня, 18:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Перш за все, радимо готуватися до купання заздалегідь, а не йти у воду без загартування
Потрібно дотримуватись правил безпеки, щоб не нашкодити собі під час купання в ополонці
Потрібно дотримуватись правил безпеки, щоб не нашкодити собі під час купання в ополонці / Фото: Колаж: Сьогодні

Аби купання було безпечним і не нашкодило вашому здоров’ю, радимо дотримуватися простих правил, які підготували досвідчені фахівці рятувальної служби.

Про це сайту "Сьогодні" розповіли в КП "Плесо".

Реклама

Підготовка

У жодному разі не йдіть у крижану воду без попереднього виваженого і тривалого процесу загартування організму.

Виключно з дозволу висококваліфікованого лікаря, якому ви довіряєте. І який добре знає вас як пацієнта і з урахуванням індивідуальних особливостей вашого організму вбачає допустимим "екстремальне купання" та переконаний, що, ризик раптового прояву/загострення хвороб відсутній.

Локацію для купання обирайте спеціально облаштовану, де ви будете під наглядом фахівців рятувальної служби та чергових медиків. Не занурюйтесь там, де ви перебуватимете не у полі зору інших людей і де в разі чого буде відсутня можливість швидко надати Вам медичну допомогу.

Реклама

Жодного алкоголю! Ні до, ні після занурення. Алкоголь лише створює оманливий ефект зігрівання. Насправді ж прискорює охолодження організму і збільшує ризик раптового загострення серцево-судинних захворювань.

Чай, кава, гарячий бульйон – будь-ласка, якщо немає індивідуальних протипоказань.

Процес омовіння

Без різких рухів. Заходити у воду слід повільно, поступово, прислухаючись до організму та самопочуття але впевнено і свідомо. Важливу роль відіграє емоційний спокій під час обряду. Стрімголов забігати у воду – заборонено (можна і головою об кригу вдаритися, і небезпечний стрес для організму влаштувати).

Реклама

Стоячи по пояс у воді необхідно розвернутися обличчям до берега і можна здійснити короткочасні занурення шляхом присідання.

Холодна вода впливає на організм таким чином, що з’являється потужна ейфорія і є ризик вчинення самовпевнених вчинків, приміром, люди починають плавати (категорично не рекомендовано), вихвалятися перед оточуючими тривалим перебуванням у воді, робити різкі рухи тощо. Не втрачайте контроль над своїм емоційним станом.

Під час перебування у воді, уважно слідкуйте за можливими зауваженнями чергових рятувальників та негайно і безумовно виконуйте їх вказівки.

Після омовіння

Виходити на берег радимо без поспіху і обережно. Біля урізу води дуже слизько, тому людям потрібно бути обережними, щоб не травмуватися.

Одягтися у теплий вільний одяг. Одяг, який обтягує, призводить до прискорення охолодження.

Зігрівайтесь теплими безалкогольними напоями і при необхідності йдіть у тепле приміщення.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Потепління в Україні. Що робити метеозалежним, щоб погода не впливала на здоров'я Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Що потрібно знати перед тим, як лізти в ополонку: головні поради Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Потепління в Україні. Що робити метеозалежним, щоб погода не впливала на здоров'я Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
13 січня. Лев Мацієвич. 145 років тому народився перший український авіатор, а також корабельний інженер, підводник, конструктор, політичний діяч і патріот Лев Мацієвич…
На зустріч із героєм!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Реальна містика 🎃
Коронавірус за тиждень

37 743

захворіло за тиждень в Україні

+32%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.71

Російський рубль (₽)

0.3718

Євро (€)

31.48

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти