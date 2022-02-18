Що відбувається на Донбасі: "Свобода слова Савіка Шустера"

У прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" сьогодні, 18 лютого, о 21:00 експерти спробують розібратися у тому, що зараз відбувається на Донбасі.
Ще однією темою стане ультиматум президента РФ Володимира Путіна щодо вступу України до НАТО і яке майбутнє очікує на Росію у разі визнання "Л/ДНР".
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Серед гостей студії:
- Петро Порошенко, президент України (2014–2019), лідер партії "Європейська солідарність";
- Арсеній Яценюк, лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України (2014–2016);
- Ігор Смешко, голова партії "Сила і Честь", голова СБУ (2003–2005);
- Андрій Загороднюк, міністр оборони України (2019–2020);
- Володимир Огризко, міністр закордонних справ України (2007–2009);
- Євгеній Мураєв, лідер партії "Наші";
- Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа – за життя";
- Андрій Білецький, лідер партії "Національний корпус";
- Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ".