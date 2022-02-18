Що відбувається на Донбасі: "Свобода слова Савіка Шустера"

Також у студії обговорять ультиматум Путіна щодо вступу України до НАТО

У прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" сьогодні, 18 лютого, о 21:00 експерти спробують розібратися у тому, що зараз відбувається на Донбасі.

Ще однією темою стане ультиматум президента РФ Володимира Путіна щодо вступу України до НАТО і яке майбутнє очікує на Росію у разі визнання "Л/ДНР".

Реклама

Серед гостей студії: