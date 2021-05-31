Справа Burisma: Порошенка і Луценка закликали розповісти про свою роль

Фото: Facebook Петра Порошенка та Юрія Луценка / Фото: Facebook

Колишній генпрокурор (2016-2019) Юрій Луценко і п'ятий президент України (2014-2019) Петро Порошенко повинні чесно розповісти про політичні маніпуляції навколо справи про компанію Burisma, одним з керівників якої був син президента США Джозефа Байдена Хантер.

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Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив в коментарі сайту "Сьогодні".

На його думку, не до кінця оціненою виявилася медійна історія, яка матиме сильні зовнішньополітичні ефекти.

"Буквально днями в ряді американських медіа з'явилися об'ємні і фактажні насичені статті про так звану "розшукову справу Джуліані; цькування екс-посла США Марі Йованович; газовий кейс Burisma". І у ту ж мить розлогим і вкрай убивчим інтерв'ю вибухнув ... Юрій Луценко, який по суті звинуватив в ряді "смертних політичних гріхів" Петра Порошенка", – заявив Подоляк.

За його словами, це могло стати пародією на шпигунський трилер, але виявилося політичною реальністю в Україні до зміни влади, оскільки Луценко втягнув Україну в найбільш токсичну історію у відносинах зі США з 1991 року.

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"Навіть такі персонажі, як Лукашенко, не дозволяють собі відкрито цькувати іноземних послів. А Луценко, будучи чинним генеральним прокурором, став фронтменом політичної атаки на тодішнього посла США Марі Йованович, це було найсправжнісіньке цькування. В результаті якого Йованович достроково відкликали з Києва. Окрім цього, Луценко як офіційна особа як мінімум з 2017 року контактував з Рудольфом Джуліані і його неформальними представниками, обговорюючи так звану "справу Burisma", яке потрібна було частині команди Трампа перед виборами як агітаційна зброя. Напевно, тільки в "бананових республіках" генеральний прокурор може опуститися до такої явної політичної торгівлі своїми рішеннями і можливостями", – каже радник керівника Офісу президента.

Подоляк припустив, що активність Луценкв не могла відбуватися без відома тодішнього президента Порошенко. І якби Луценко почав цей торг з Джуліані вже після першого туру виборів 2019 року, ще можна було б хоч якось припустити, що Порошенко про це міг не знати.

"Але Луценко вліз в цю історію ще 2017 року. Звісно, ми ще не знаємо всіх обставин – вони стануть відомими в ході відповідних процесів в США, де Джуліані – один з фігурантів. Але американські експерти по Україні вже відкрито закликають допитати ключових соратників Порошенка – вони ж точно знають, що в системі влади Порошенка його друг і завдяки цій дружбі генеральний прокурор Луценко не міг діяти без узгодження з тодішньою першою особою", – вважає радник керівника ОПУ.

Він додав, що в українському політикумі ніхто не здивується, якщо США захочуть побачити у себе в суді всіх політичних суб'єктів на чолі з Порошенком, які намагалися продати дорожче дезінформацію про сина Байдена і дискредитували людей, які асоціювалися з Демпартією.

"Набільш безпечним варіантом для України в цій ситуації буде, якщо Луценко, Порошенко й інші добровільно і чесно розкажуть про всіх свої політичні маніпуляції в американській темі. Під відповідною присягою в будь-якій юрисдикції", – заявив Подоляк.

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Нагадаємо, ми писали, що правоохоронці закрили справи проти Burisma.