"Справа ПриватБанку": Венедіктова розповіла про витік інформації щодо затримання Яценко

Витік інформації про затримання підозрюваного в привласненні майна екс-першого заступника голови правління ПриватБанку Володимира Яценко був очікуваним.
Як сказала в ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера" генеральний прокурор Ірина Венедіктова, саме тому вона швидко підписала підозру.
"Те, що витік стався – це факт, і я вам хочу сказати, як людина, яка 11 місяців в прокуратурі, так як інформація поширюється в правоохоронних органах, я думаю, не поширюється ніде", – сказала Венедіктова.
Вона зазначила, що не знає, звідки могла статися витік, але має намір в цьому розібратися.
Нагадаємо, 23 лютого співробітники НАБУ оголосили підозри колишнім топ-менеджерам ПриватБанку в справі про розтрату 136 млн гривень. Йдеться про колишнього першого заступника голови правління банку Володимира Яценко, екс-голову правління банку (Олександр Дубілет) і начальнику департаменту фінансового менеджменту Олені Бичихін.
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