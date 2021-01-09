"Дійте": Яценюк звернувся до Зеленського через заяви Медведчука

Висловлювання лідера ОПЗЖ про штурм Капітолію США не збігаються з позицією української влади

Експрем'єр-міністр України, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк звернувся до президента України Володимира Зеленського. Його обурила нещодавня заява лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука росЗМІ про штурм Капітолію у США.

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Про це він написав у Facebook.

"Путінська Росія ірраціонально і безглуздо, як і завжди, намагається екстрено виростити міф про слабкість США, про поразку вільного світу і свої міфічні перемоги. Твердолобу путінську ілюзію повторює російська агентура у світі і в Україні", - написав Яценюк.

Він наголошує, що заяви Медведчука не мають нічого спільного з інтересами України та не збігаються із позицією української влади.

"Вірю у партнерство України і США та його зміцнення в інтересах наших країн попри стогони російських посіпак. Звертався до Порошенка і вкотре звертаюсь до Зеленського – антидержавна діяльність цього суб’єкта та його російських господарів є загрозою національній безпеці. Дійте", - підсумував політик.

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Зазначимо, що Медведчук дав коментар російському інформагенству TACC про "безпорядки у США", де жорстоко висловився і про Україну та її владу.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський відреагував на штурм Капітолію у США. Він засудив "безпрецедентне насильство проти Конгресу США".

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