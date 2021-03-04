Диспетчерка врятувала ветерана АТО від самогубства: що змусило військового шукати смерті

Поліцейські, що приїхали на виклик, в останню хвилину перерізали мотузки

На Тернопільщини буквально з того світу врятували ветерана АТО – понад пів години операторка лінії 102 стримувала чоловіка від самогубства.

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Чому ветеран та офіцер запасу Збройних сил України зважився на відчайдушний крок – у сюжеті новин "Сьогодні".

"У моїй смерті прошу нікого не звинувачувати, я йду з життя добровільно", – ці слова Юлія почула у слухавці.

Дівчина – операторка лінії 102 не розгубилася, миттю передала інформацію диспетчерам і продовжила розмову з чоловіком.

Опергрупа, яка приїхала на виклик, в останні секунди встигла перерізати мотузки.

Відео: Сьогодні

"Він перебував у АТО, служив і після цього каже – я не можу більше. Заявив – немає справедливості в цьому світі, в цій країні", – розповідає Юлія Козевич, інспектор 1-ї категорії, відділу служби 102 ГУНП в Тернопільській області.

Чоловік відмовлявся сказати, де він і як його звати. Пів години дівчина заговорювала його і відмовляла від фатального вчинку.

"Потрібно було витягти з нього цю інформацію. От я повідомляла йому, що мене звати Юля, а як до вас звертатися? Звідки ви телефонуєте?" – розповідає Юлія.

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Інформацію про чоловіка у розпачі отримали поліцейські, які були на виклику в сусідньому селі. Серед ночі Сергій із напарником заходилися шукати будинок. Кажуть – час ішов на секунди. До хати вскочили, коли він стояв уже на табуретці.

"Телефон уже лежав на підлозі, по телефону ще розмовляла дівчина, це операторка лінії 102. Потім зрізали шнурка, допомогли чоловікові, привели його до тями. Його частково вже придушило. Реанімували й супроводили до лікарні", – каже Сергій Марчук, інспектор сектору реагування патрульної поліції Борщівського відділення поліції.

Сьогодні Микола Романов – удома. Дякує рятівникам, які повернули його до життя.

"Я вже як відкрив очі, то, я так зрозумів, міліціонер мене забрав, положив на диван. А потім я відкрив очі вже в лікарні", – розповідає старший лейтенант запасу ЗСУ Микола Романов.

На фатальний крок, каже він, пішов, бо не може оформити пільги на оплату комунальних послуг та ніяк не доб’ється ділянки землі для ведення господарства. Мовляв – футболять із сільради до міськради – і так по колу.

За бої під Іловайськом він отримав нагороду. Має статус інваліда війни.

"В мене от відкрилася рана після осколку. От! Дивіться, і я нічого не можу зробити. Я звертаюся в лікарню і мною футболять. І я в домашніх умвах так лікуюся. От це після осколочного поранення, фугас", – жаліється військовий.

Микола Романов запевняє – більше зводити рахунки з життям не буде. Проте налаштований рішуче і планує таки домогтися належних йому за законом пільг.

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