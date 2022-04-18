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Для перетину кордону з країнами ЄС необхідно мати закордонний паспорт — "Укрзалізниця"

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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18 квітня, 04:59
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Винятки можливі на розсуд прикордонників
Для перетину кордону потрібен закордонний паспорт/Фото: "Укрзалізниця", колаж: "Сьогодні"
Для перетину кордону потрібен закордонний паспорт/Фото: "Укрзалізниця", колаж: "Сьогодні"

В "Укрзалізниці" нагадали, що для перетину кордону з країнами ЄС необхідно мати закордонний паспорт. Компанія очікує оновлених правил від Державної прикордонної служби України.

Про це йдеться в заяві "Укрзалізниці".

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Деталі

У компанії зазначили, що винятки можливі на розсуд прикордонників за умови наявності інших документів, що посвідчують особу, та наявності бойових дій у регіоні, з якого прямує пасажир.

Зазначається, що "Укрзалізниця" не отримувала від ДПСУ попереджень про зміни у правилах перетину кордону громадянами України і очікує "від колег більш чітких пояснень щодо недопуску біженців без закордонних паспортів".

"Сьогодні (17 квітня — ред.) вже зафіксовані випадки висадки пасажирів на кордоні. Вважаємо це неприпустимим без прозорого інформування пасажирів і перевізника заздалегідь. Закликаємо колег по держсектору до згуртованості й чіткої комунікації у всьому, що стосується порятунку українців. Пасажирів просимо уважно ставитися до змін у правилах перетину кордону та адресувати уточнюючі питання ДПСУ", — зазначили в "Укрзалізниці".

Евакуація Українців

Станом на 18 квітня "Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. Вони курсуватимуть, зокрема, з гарячих точок України.

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У понеділок залізничники вивозитимуть людей, зокрема, з Харкова, Покровська, Дніпра, Одеси, Запоріжжя. Поїзди курсуватимуть за такими маршрутами:

  • 04:00 — 229/230 Ужгород — Харків-Пас.
  • 11:30 — 229/230 Харків-Пас. — Ужгород;
  • 16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;
  • 22:32 — 238/237 Одеса-Головна — Ужгород;
  • 11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;
  • 14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1.

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