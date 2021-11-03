До +17 та майже без дощів. Синоптики порадували прогнозом погоди на 4 листопада

Чого чекати від погоди у четвер, 4 листопада, розповіли в Укргідрометценті

Якою буде погода в Україні/ Колаж "Сьогодні"

В Україні завтра, 4 листопада , на заході пройдуть дощі, в решті областей буде сухо.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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За даними синоптиків, опади очікуються лише у Закарпатській, Львівській, Волинській та Рівненській областях. У решті регіонів буде сухо із мінливою хмарністю.

Якою буде погода 4 листопада. Карта Укргідрометцентру

Температура повітря в четвер вдень становитиме 12-16 градусів тепла на заході країни, у центрі та на півночі – 12-14 градусів, а на півдні та сході – 15-17 градусів. На вулиці буде вітряно – 7-12 м/с.

Україні потрібно готуватися до природних катастроф

В Україні останніми роками змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.

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Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи, і до них вже зараз потрібно бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому на нас чекатимуть катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

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