Обережно, сильний вітер! Синоптикиня попередила про погіршення погоди в Україні 4 листопада

У четвер, 4 листопада, в Україні синоптики прогнозують вітряну погоду. Найсильніші пориви з півдня та південного сходу спостерігатимуться на півночі України, у західній та багатьох центральних областях.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Погода на 4 листопада
За словами синоптикині, сильні пориви з півдня та південного сходу спостерігатимуться на півночі України, у західній та багатьох центральних областях.
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Дощів завтра у більшості областей практично не буде, за винятком заходу України.
Температура повітря найвищою очікується у південній частині від 14 до 19 градусів тепла. Загалом в Україні буде не холодно, +10+15 градусів.
У Києві 4 листопада синоптикиня не прогнозує дощ. Але водночас буде вітряно. Температура повітря становитиме 12-14 градусів тепла.
До речі, вже 6-7 листопада на територію України прийде похолодання.
Україні потрібно готуватися до природних катастроф
В Україні останніми роками змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.
Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи, і до них вже зараз потрібно бути готовими.
Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому на нас чекатимуть катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.
Раніше ми писали:
- Вересень у Києві був аномально холодним. Середньомісячна температура в столиці зрештою була нижчою за кліматичну норму на 1,3 градуса.
- Через 30 років південь України може перетворитися на пустелю. У землі стає дедалі менше води, тому її буквально відносить вітром.