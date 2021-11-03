Осторожно, сильный ветер! Синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине 4 ноября

Дождей завтра в большинстве областей практически не будет, за исключением запада

Погода в Украине будет ветреной. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 4 ноября, в Украине синоптики прогнозируют ветреную погоду. Сильнейшие порывы с юга и юго-востока будут наблюдаться на севере Украины, в западной и многих центральных областях.

Об этом сообщила синоптик Наталия Диденко на своей странице в Facebook.

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Погода на 4 ноября

По словам синоптика, сильные порывы с юга и юго-востока будут наблюдаться на севере Украины, в западной и многих центральных областях.

Дождей завтра в большинстве областей практически не будет, за исключением запада Украины.

Температура воздуха самой высокой ожидается в южной части от 14 до 19 градусов тепла. В целом в Украине будет не холодно, +10+15 градусов.

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В Киеве 4 ноября синоптик не прогнозирует дождь. Но при этом будет ветрено. Температура воздуха составит 12-14 градусов тепла.

К слову, уже 6-7 ноября на территорию Украины придет похолодание.

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Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

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