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Добирався до Франції: 16-річний афганець три дні їхав під причепом фури

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
18 вересня, 20:01
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Водій вантажного автомобіля, громадянин України, весь цей час навіть не здогадувався, що з ним їде непроханий пасажир
Афганський підліток їхав під причепом фури
Афганський підліток їхав під причепом фури / Фото: Колаж: Сьогодні

На кордоні з Румунією українські прикордонники виявили на запасному колесі під причепом вантажівки 16-річного громадянина Афганістану.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Зупинили фуру на пункті пропуску "Порубне". Іноземця помітили під час огляду вантажного автомобіля Volvo, який прибув транзитом з Туреччини в Латвію.

Виявилося, що нелегальний мігрант – афганський підліток і вже три доби їхав під причепом. Хлопець за всяку ціну намагався дістатися до країн ЄС, спочатку до Франції. При цьому водій вантажівки, українець, весь цей час навіть не знав, що їде з пасажиром.

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Прикордонники нагодували підлітка і дали йому час прийти до тями. Зараз встановлюють усі обставини інциденту.

Ситуація в Афганістані

  • 13 серпня 2021 року таліби увійшли в Кабул. Після нетривалих переговорів з країни полетів президент Ашраф Гані.
  • Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати та інші країни в терміновому порядку почали евакуювати співробітників своїх посольств у Кабулі. На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кілька сотень афганців.
  • У кінці серпня представники "Талібану" запевняли, що ведуть переговори щодо створення інклюзивного уряду республіки.
  • Рух "Талібан" 1 вересня розпочав наступ на формування антиталібського опору в провінції Панджшер. Це сталося у відповідь на провалені переговори між опором і талібами. Відповідно до заяв "Талібану", провінцію вони теж захопили.

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