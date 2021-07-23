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Доценту київського вузу загрожує 8 років в'язниці за розбещення 12-річної дівчинки

23 липня 2021 17:26

Богдан Приходько Богдан Приходько

Зловмисник приставав до внучки своєї знайомої

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

Ювенальні прокурори Дніпровського району Києва направили до суду обвинувальний акт стосовно 54-річного доцента одного з державних столичних ВНЗ по факту розбещення 12-річної дівчинки. Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури в п'ятницю, 23 липня.

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Зазначається, що розпусні дії зловмисник здійснював щодо внучки своєї знайомої, з якою він познайомився під час спільного відпочинку на Русанівському пляжі.

"Отримавши мобільний номер телефону дівчинки, чоловік почав з нею листування в месенджері" Viber ". Шляхом переконань і обіцянок, чоловік неодноразово навмисне використовував в листуванні дії сексуального характеру, які полягали в пересиланні малолітній фото та відеоматеріалів порнографічного характеру, а також просив дівчинку надсилати йому фото і відео її оголеного тіла для задоволення власної статевої пристрасті", – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі також додали, що зловмисник неодноразово підкреслював дівчинці про те, що їх спілкування є секретним, про яке не повинні знати дорослі, оскільки "вони відразу її покарають і позбавлять телефону, доступу в інтернет і почнуть її обмежувати в усьому".

"Незабаром дівчинка розповіла про все матері, яка відразу звернулася до правоохоронців. В ході слідства вдалося вчасно провести необхідні слідчі дії та підтвердити слова малолітньої потерпілої" , – розповіли в прес-службі.

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Зараз обвинувальний акт спрямований до Дніпровського районного суду Києва для розгляду по суті. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Новини "Сьогодні" також повідомляли, що в Рівненській області 35-річний місцевий житель розбещував дітей – надсилав фото своїх статевих органів і вимагав зніматися в порно.

Нагадаємо, раніше в Одеській області бездомний чоловік зґвалтував восьмирічну дівчинку.

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