Дощ зі снігом: яка погода буде в Україні 5 лютого

На півдні України також буде невелика хмарність

Також буде морозно і на сході. Колаж "Сьогодні"

У суботу, 5 лютого, в Україні переважатиме морозна погода, у західних областях можливий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в регіонах

Так, у північних регіонах нічна температура опуститься до -12°C, а денна коливатиметься від -4°C до -2°C. Вдень очікується мокрий сніг. Також морозно буде і на сході – там нічна температура знизиться до -11°C, а вдень до -4°C. Синоптики прогнозують сніг.

У деяких західних областях: Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській протягом доби пройде мокрий сніг, денна температура коливатиметься від -1°C до +3°C.

На півдні України сьогодні також буде невелика хмарність, вночі до -6°, а вдень найхолодніше буде у Запорізькій області та у Криму – від -1° до +1°. На решті території у світлу пору доби очікується +3°...+5°. На півострові також очікується дощ зі снігом.

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Що робити під час сильного вітру?

Закрийте усі вікна в квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.

На вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти або впасти прямо на людину.

У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).

Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки вони можуть упасти та пошкодити машину.

Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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