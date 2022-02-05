Дощ зі снігом: яка погода буде в Україні 5 лютого

У суботу, 5 лютого, в Україні переважатиме морозна погода, у західних областях можливий сніг.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в регіонах
Так, у північних регіонах нічна температура опуститься до -12°C, а денна коливатиметься від -4°C до -2°C. Вдень очікується мокрий сніг. Також морозно буде і на сході – там нічна температура знизиться до -11°C, а вдень до -4°C. Синоптики прогнозують сніг.
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У деяких західних областях: Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській протягом доби пройде мокрий сніг, денна температура коливатиметься від -1°C до +3°C.
На півдні України сьогодні також буде невелика хмарність, вночі до -6°, а вдень найхолодніше буде у Запорізькій області та у Криму – від -1° до +1°. На решті території у світлу пору доби очікується +3°...+5°. На півострові також очікується дощ зі снігом.
Що робити під час сильного вітру?
- Закрийте усі вікна в квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.
- На вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти або впасти прямо на людину.
- У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
- Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки вони можуть упасти та пошкодити машину.
- Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.
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