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СЬОГОДНІ Новини України

Дощ зі снігом: яка погода буде в Україні 5 лютого

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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5 лютого, 06:04
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На півдні України також буде невелика хмарність
Також буде морозно і на сході. Колаж "Сьогодні"
Також буде морозно і на сході. Колаж "Сьогодні"

У суботу, 5 лютого, в Україні переважатиме морозна погода, у західних областях можливий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в регіонах

Так, у північних регіонах нічна температура опуститься до -12°C, а денна коливатиметься від -4°C до -2°C. Вдень очікується мокрий сніг. Також морозно буде і на сході – там нічна температура знизиться до -11°C, а вдень до -4°C. Синоптики прогнозують сніг.

У деяких західних областях: Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській протягом доби пройде мокрий сніг, денна температура коливатиметься від -1°C до +3°C.

На півдні України сьогодні також буде невелика хмарність, вночі до -6°, а вдень найхолодніше буде у Запорізькій області та у Криму – від -1° до +1°. На решті території у світлу пору доби очікується +3°...+5°. На півострові також очікується дощ зі снігом.

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Що робити під час сильного вітру?

  • Закрийте усі вікна в квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.
  • На вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти або впасти прямо на людину.
  • У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
  • Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки вони можуть упасти та пошкодити машину.
  • Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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