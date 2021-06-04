Русский
$ 27,34
33,26
  1. Новини України

Дощі і грози: якою буде погода в Україні в найближчі дні

4 червня, 17:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Незважаючи на опади в країні буде ні холодно, ні жарко – температура повітря буде в межах 19-24 градусів тепла

У найближчі дні Україну заливатиме дощами. Але незмінною залишиться температура повітря – щодня в районі 20 градусів.

Реклама

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 5 червня, дощі очікуються лише в Харківській, Луганській, Донецькій та Сумській областях. Температура повітря 20-23 тепла, на сході – 17-19. У Києві 20-22 градуси і без опадів.

Реклама

У неділю, 6 червня, грози накриють всю Україну, а на вулиці буде ні холодно, ні жарко – 19-21 градус тепла. У Києві дощ і максимум +22.

В тренді
Літо взагалі буде? Синоптики уточнили прогноз погоди на вихідні

У понеділок, 7 червня, Україну заливатиме дощами, температура повітря 19-24 градуси тепла. У Києві теж прогнозують дощ, а температура буде максимум +22.

Реклама

У вівторок, 8 червня, в Україну повернуться грози. Температура повітря 20-24 градуси тепла. У Києві – гроза, а температура повітря +22+24 градуси.

Раніше ми повідомляли, що в перший день літа Карпати замело снігом.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Українцям знову хочуть підвищити пенсійний вік: коли і на скільки
Українцям знову хочуть підвищити пенсійний вік: коли і на скількиЕкономіка
В Україні піднімуть прожитковий мінімум: як це вплине на пенсії та соцдопомогу
В Україні піднімуть прожитковий мінімум: як це вплине на пенсії та соцдопомогуЕкономіка
Чорний грибок фіксують не тільки в Індії: в Україні говорять про схожу хворобу у перехворілих COVID-19
Чорний грибок фіксують не тільки в Індії: в Україні говорять про схожу хворобу у перехворілих COVID-19Україна
Загибель школяра на екскурсії біля водоспаду. У вчителя стався серцевий напад (оновлено)
Загибель школяра на екскурсії біля водоспаду. У вчителя стався серцевий напад (оновлено)Захід
Україна посилила кордон з Білоруссю: що там зараз відбувається (відео)
Україна посилила кордон з Білоруссю: що там зараз відбувається (відео)Україна
Відпочинок на Херсонщині. Як Залізний порт готується до гостей
Відпочинок на Херсонщині. Як Залізний порт готується до гостейУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти