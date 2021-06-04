Дощі і грози: якою буде погода в Україні в найближчі дні

Незважаючи на опади в країні буде ні холодно, ні жарко – температура повітря буде в межах 19-24 градусів тепла

У найближчі дні Україну заливатиме дощами. Але незмінною залишиться температура повітря – щодня в районі 20 градусів.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 5 червня, дощі очікуються лише в Харківській, Луганській, Донецькій та Сумській областях. Температура повітря 20-23 тепла, на сході – 17-19. У Києві 20-22 градуси і без опадів.

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У неділю, 6 червня, грози накриють всю Україну, а на вулиці буде ні холодно, ні жарко – 19-21 градус тепла. У Києві дощ і максимум +22.

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У понеділок, 7 червня, Україну заливатиме дощами, температура повітря 19-24 градуси тепла. У Києві теж прогнозують дощ, а температура буде максимум +22.

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У вівторок, 8 червня, в Україну повернуться грози. Температура повітря 20-24 градуси тепла. У Києві – гроза, а температура повітря +22+24 градуси.

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