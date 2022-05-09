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СЬОГОДНІ Новини України

Дощі, подекуди з грозами. Прогноз погода в Україні на 9 травня (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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9 травня, 06:00
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Країну накриють опади, пориви вітру сягатимуть 12 м/с
В Україні прогнозують опади/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"
В Україні прогнозують опади/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у понеділок, 9 травня, буде мокрою. Більшу частину нашої країни накриють дощі, місцями з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода?

Сьогодні опади не прогнозують у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях та у Криму. На решті території — дощі з грозами. Вітер — північний, 7-12 м/с. Попри опади в Україні прогнозують теплу погоду.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 15 до 21 градуса тепла. На сході прогнозують +18...+22 градуси.

У північних регіонах – 14-20 градусів тепла. На півдні очікується 19-23 градуси вище нуля.

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У Києві буде хмарно, 16-18 градусів тепла, а у Сімферополі без опадів – +19...+21 градусів.

Погода та її вплив на людину

Зміни погоди не однаково позначаються на самопочутті різних людей. У здорової людини за зміни погоди відбувається своєчасне налаштування фізіологічних процесів в організмі до умов навколишнього середовища, що змінюються. В результаті підсилюється захисна реакція, і здорові люди практично не відчувають негативного впливу погоди.

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У хворої людини пристосувальні реакції ослаблені, тому організм втрачає здатність швидко "перебудовуватися". Вплив погодних умов на самопочуття людини пов'язаний також з віком та індивідуальною сприйнятливістю організму.

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