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"Душив дітей і показував геніталії": сусіди боялися ймовірного вбивцю 7-річної Маші

16 березня, 04:16

Юлія Безпечна , Марина Андрієнко

Односельці сподіваються, що вбивцю буде засуджено

В селе Счастливое в Херсонской области 14 марта задержали подозреваемого в убийстве и изнасиловании семирічної місцевої мешканци Марійки Борисової, яку розшукували чотири дні.

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Чому підозрюють саме його, і що відомо про ймовірного вбивцю, розповіли журналістці новин "Сьогодні" його односельці.

В жахливому злочині поліція підозрює жителя того ж села, ба більше – сусіда та друга родини. Нині він – у СІЗО, однак свою провину – заперечує.

Незадовго до арешту поліція застала чоловіка з порізаними венами, тож спочатку повезли до лікарні, а за кілька годин оголосили про підозру та відправили до СІЗО на 2 місяці.

Відео: Сьогодні

"На теперішній час він покази не дає, користуючись такою можливістю, передбаченою законом щодо себе, він не свідчить", – розповів Микола Вербицький, заступник начальника управління Нацполіції у Херсонській області.

Неохоче говорять про те, що сталося, і жителі Щасливого – вони досі не оговталися після убивства Марійки.

"От когда ему дадут виноватость, что он виноват – тогда можете идти и спрашивать, бо люди боятся, если отпустят..." – каже жінка.

"Його всі боялися"

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Микола жив сам – по-сусідству з убитою Марійкою, і товаришував з її батьком, кажуть у селі. Як був тверезим – нікого не зачіпав. А от коли випивав – всі його боялися. Тим паче знали, що в чоловіка три судимості за хуліганство та побиття людей – тому оминали стороною.

"Я его боялась, если выпьет, я даже не выходила из квартиры. Это очень жестокий человек, очень жестокий потому что были уже людей избиения и душил, вон детей из 7-й квартиры душил, показывал гениталии свои", – розповіла одна з сусідок підозрюваного.

Йдеться про випадок з дітьми ще однієї сусідки Наталі Глобової.

"Я написала заявление по поводу того, что душит детей, показывал генеталии, полиция ко мне приехала, его забрали – но через час отпустили. Нам, как сказала полиция, не было ж тяжких телесных повреждений", – розповідає жінка.

Пив і бив дружину та дітей

Саме через те, що пив і бив, Миколу покинули дружина та діти – розповідають у селі. Та попри все це, каже Наталя, подумати не могла, що Микола здатен на убивство.

"Чтобы так зверски изнасиловать и убить... Котов убивал – кота раз плюнуть: бах об пол... мы на него и не думали в принципе..." – каже жінка.

Журналістка намагалася дізнатися у батьків убитої Марійки, як не розгледіли нелюда поруч, – та вони спілкуватися не захотіли.

Хоча підозрюваний у жахливом вбивстві – в СІЗО, жителі Щасливого цілком не заспокоїлися. Дітей на вулицю вже відпускають, але очей з них не зводять. Кажуть, страх відпустить лише тоді, коли вбивцю Марійки Борисової засудять.

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діти вбивство згвалтування Херсонська область
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