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Їхав на зйомки: російського актора не пустили до України (відео)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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8 січня, 17:02
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За порушення норм українського законодавства росіянина не пропустили на територію України
Російський актор прямував в Україну
Російський актор прямував в Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Громадянин Російської Федерації прибув 7 січня в Бориспіль авіарейсом зі Стамбула. Росіянин, який є актором театру і кіно, порушував порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

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Подробиці інциденту

На тимчасово окупованій території Криму чоловік брав участь у зйомках російського серіалу.

В ході бесіди актор усіляко відхрещувався і заперечував перебування в окупованому Криму. Громадянин РФ також зазначив, що прямував в Україну на зйомки.

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Заборона на в'їзд

За порушення норм українського законодавства росіянина не пропустили в Україну, крім того, він отримав заборону в’їзду в Україну на найближчі три роки. Чоловік повернеться назад зворотним рейсом.

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За даними ЗМІ, мова йде про російського актора В’ячеслава Чепурченка.

Коротко про актора

В'ячеслав Чепурченко народився 29 липня 1987 року у Ростові-на-Дону. Починаючи з 2011 року, Чепурченко знімається в кіно.

Він брав участь у зйомках серіалу "Гурзуф" в окупованому Росією Криму.

У відео Держприкордонслужби актор сказав, що не знає географії України.

"Я не знаю географію України. Я знаю Ростов, Москву, Сочі, Камишин – своє рідне місто під Волгоградом. Ось це все моє. Я працюю в Москві", – сказав актор під час допиту.

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