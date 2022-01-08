Їхав на зйомки: російського актора не пустили до України (відео)

Громадянин Російської Федерації прибув 7 січня в Бориспіль авіарейсом зі Стамбула. Росіянин, який є актором театру і кіно, порушував порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Подробиці інциденту
На тимчасово окупованій території Криму чоловік брав участь у зйомках російського серіалу.
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В ході бесіди актор усіляко відхрещувався і заперечував перебування в окупованому Криму. Громадянин РФ також зазначив, що прямував в Україну на зйомки.
Заборона на в'їзд
За порушення норм українського законодавства росіянина не пропустили в Україну, крім того, він отримав заборону в’їзду в Україну на найближчі три роки. Чоловік повернеться назад зворотним рейсом.
За даними ЗМІ, мова йде про російського актора В’ячеслава Чепурченка.
Коротко про актора
В'ячеслав Чепурченко народився 29 липня 1987 року у Ростові-на-Дону. Починаючи з 2011 року, Чепурченко знімається в кіно.
Він брав участь у зйомках серіалу "Гурзуф" в окупованому Росією Криму.
У відео Держприкордонслужби актор сказав, що не знає географії України.
"Я не знаю географію України. Я знаю Ростов, Москву, Сочі, Камишин – своє рідне місто під Волгоградом. Ось це все моє. Я працюю в Москві", – сказав актор під час допиту.
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