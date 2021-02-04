Ексголову держкорпорації підозрюють у розтраті мільйонів гривень

Керівники державних компаній досить часто вважають очолювані ними підприємства своєю власністю і не соромляться запускати свої руки до державної кишені. Однак підрозділи економічної безпеки СБУ виводять махінаторів на чисту воду. От і колишньому керівнику АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" повідомлено про підозру у розтраті коштів.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як з’ясувало слідство, посадовець – громадянин Великої Британії – організував протиправний механізм розтрати коштів держкорпорації. Через його дії державі завдано матеріальних збитків на понад 9 млн грн.

Слідчі підозрюють експосадовця у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Її норми передбачають позбавлення волі на строк від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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Розслідуванням займалися Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі слідчими Офісу великих платників податків ДФС України за процесуального керівництва Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, у серпні-2020 СБУ викрила чиновника однієї з хлібних баз Держрезерву, який створив умови для розкрадання 1300 тонн державних запасів зерна.

Також нагадаємо, проведений на початку червня-2020 аудит у Держрезерві виявив нестачу зерна на 800 млн гривень (2700 вагонів збіжжя).

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