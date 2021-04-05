Ексклюзив від АЛЛО та Xiaomi: Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition вже в продажу

АЛЛО та Xiaomi, світовий технологічний лідер, розширюють свою присутність у преміальному сегменті персональних транспортних засобів з новим Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition. Лімітована версія популярного електросамоката вже доступна для придбання – ексклюзивно в магазинах АЛЛО, Smart Home, авторизованих Mi Store та на allo.ua за ціною 27999 грн.

Урбаністи тепер мають більш зручний і модний спосіб пересування містом, який неодмінно приверне увагу. Тепер пересуватися преміально можна навіть попри завантажений трафік та затори. Нове видання поєднує в собі елементи дизайну провідної команди Формули-1 та багаторічний досвід створення електросамокатів від Xiaomi, забезпечуючи надійність, стиль та зручність без компромісів. Фанати Формули-1 зможуть продемонструвати свою прихильність за допомогою спеціальних дизайнерських акцентів Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition та лого улюбленої команди біля заднього колеса.

Преміальний дизайн поєднується з найкращими у своєму класі характеристиками. Наче формульні боліди, електросамокат Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition є неймовірно потужним: він здатний подорожувати з максимальною швидкістю 25 км/год та може проїхати до 45 км на одному заряді, а любителі долати перешкоди оцінять можливість підкорювати схили з кутом нахилу до 20º. Безумовно, конструктори не оминули увагою й безпеку під час руху – модель отримала надійну систему подвійного гальмування та вбудований дисплей для постійного контролю поїздки, відблискувачі з усіх чотирьох сторін також стануть в нагоді, якщо ви подорожуватимете темної пори доби. А завдяки розкладній конструкції самокат можна легко та швидко скласти для транспортування або зберігання.

Станьте фанатом Формули-1 з новим Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition просто зараз, адже лімітоване видання буде доступним в обмеженій кількості.

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