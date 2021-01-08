Напродавали новорічних дерев на півмільйона гривень збитків

Недобросовісних продавців штрафували на суми від 510 до 1700 гривень

Новорічна ялинка / Фото: Pinterest

Із початку грудня Держекоінспекція виявила сотні порушень правил продажу ялинок, нарахувавши майже півмільйона гривень збитків.

Реклама

Про це повідомив у Facebook голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

Протягом місяця в точках збуту ялинок і сосен перевіряли наявність бирок на деревах з індивідуальним ідентифікаційним кодом, наявність реєстрації коду в системі лісогосподарського центру та достовірність у накладних продавця, пояснив Мальований.

Читайте також: Ялинка року. У лікарні Києва незвично прикрасили новорічне дерево (фото, відео)

За порушення цих вимог інспекція притягнула до адміністративної відповідальності 177 людей, склала 235 протоколів та 88 матеріалів передала на розгляд до судів.

В тренді Куди можна піти під час локдауну в Україні: список

Реклама

Порушників штрафували на суми від 510 до 1700 гривень згідно зі статтею 88-1 КУпАП. Крім того, через незаконну торгівлю деревами недобросовісні продавці також відшкодовували збитки, завдані навколишньому середовищу.

Голова Держекоінспекції заявив про необхідність на законодавчому рівні збільшити штрафи за реалізацію дерев без бирок та документів, поміняти такси, за якими вираховуються збитки.

Нагадаємо, у передноворічний період у київських скверах і парках вандали знищили цілий гай ялинок.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама