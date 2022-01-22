Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇺🇦 День Соборності України 🔔 Загроза війни з Росією Харків встоїть? Харків встоїть? 💥 Телефонні терористи
СЬОГОДНІ Новини України

"Ця подія – мрія мільйонів": в Україні відзначають День Соборності

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 січня, 10:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Головною подією 22 січня стане акція "Живий ланцюг Соборності" на мосту Патона
Сьогодні в Україні відзначають День Соборності
Сьогодні в Україні відзначають День Соборності / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 22 січня святкують День Соборності. Це свято щороку відзначається 22 січня, в день проголошення 1919 року Акту Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки.

Сайт "Сьогодні" зібрав реакції українського суспільства на День Соборності.

Реклама

Що пишуть у соцмережах

Кабінет міністрів у Facebook нагадав, що цього дня 1919 року на Софійській площі Києва було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки.

"Здійснилася мрія багатьох поколінь українців про незалежну єдину соборну державу. Це свято символізує не лише об'єднання України, а й те, що ніхто більше не зможе забрати право українців на неподільність української землі, на демократичну та багату державу", – йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook написав, що єдина та соборна Україна – мрія мільйонів українців, яка втілилася рівно 103 роки тому на Софійській площі у Києві.

Реклама

"Акт Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки увінчав столітні прагнення нашого народу жити у неподільній незалежній державі. Ця подія крізь роки нагадує нам про силу національного єднання і про те, на які звершення спроможні українці, коли вони разом. З Днем Соборності України!" – написав Шмигаль.

У День Соборності України, 22 січня, президент Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятника видатному державному діячеві, президенту УНР Михайлу Грушевському.

Реклама

"22 січня 1919 року урочиста подія на Софійській площі у Києві зібрала десятки тисяч українців. Проголошення Акта Злуки – важлива сторінка в літописі державотворення, і нині, за більш ніж століття, ми розуміємо, що соборність України – це не лише про історію, це про наше сьогодення й майбутнє", – зазначив Глава держави у своєму зверненні.

Володимир Зеленський акцентував: щоб відлік сучасної незалежної України більше ніколи не переривався, потрібна єдність українського народу.

"Це підґрунтя наших успіхів, запорука сильної, незалежної держави й відновлення її територіальної цілісності. Це принципова цінність для нас. Виконаймо свій обов’язок перед майбутніми поколіннями – збережімо незалежність і соборність України", – закликав Президент.

Депутат із фракції "Європейська солідарність", історик Володимир В'ятрович написав у Facebook, що 22 січня – це День першої незалежності, проголошений у 1918 році.

"Це День Соборності, коли українці в 1919 році з власної волі об'єдналися в одній країні. Пам'ятаємо цю дату, тому що триває наша боротьба за незалежність та соборність, наша столітня війна з Росією", – написав В'ятрович.

Прем'єр-міністр України (2016-2019), лідер політичної партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман звернувся до українців у Facebook.

"У 1991 році Україна відновила свою Незалежність. Але проголосила її вперше у минулому столітті ще у 1918 році – IV Універсалом. А рівно через рік було об'єднано українські землі. Так було реалізовано прагнення українців до єдності, свободи та незалежності. І боротьба за відстояння державності була відчайдушною. Але, на жаль, програною", – написав Гройсман.

Він додав, що силою Москви на той час стала слабкість українського керівництва. Через брак національної єдності українці втратили державу, яка могла захистити їх від страшних наслідків більшовицького режиму – репресій, голодоморів, воєн.

"У День Соборності України і щодня не забуваємо, якою великою цінністю є національна єдність, якою ціною ми здобули нашу Незалежність і як внутрішня ворожнеча ставить її під загрозу. Бережемо Україну!" – написав Гройсман.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав всіх до єдності. Про це він написав у Facebook .

"Відтепер воєдино зливаються віками відірвані одна від одної частини єдиної України..." Пам'ятаймо ці важливі слова з універсалу про об'єднання УНР та ЗУНР, проголошені 103 роки тому.

"Протягом багатьох століть недруги розтягували українські землі в різні боки. Однак, просякнуті кров'ю та згодом, сповнені жертовності та одержимості, любові та істинного патріотизму, українці боролися за відродження своєї державності. Свобода та незалежність стали найбільшим бажанням для кожного з нас, які дістаються нам дорогою ціною", – зазначив Стефанчук.

Він додав, що ніколи ми не дозволимо, щоби нас зневажали, роз'єднали, підкорили.

"Сьогодні, у День Соборності України, закликаю всіх до єдності. Єднаймо Україну з півночі на південь, із заходу на схід. Єднаймо Україну у своїх серцях. Адже єдність – це запорука нашого миру та перемоги", – написав Стефанчук.

Народний депутат Юлія Тимошенко привітала українців із Днем Соборності.

"Єдність України – наш критичний дефіцит і першочерговий пріоритет! Особливо сьогодні, коли велика загроза нависла над нашою державою. Єдність – сильніша за танки, ракети та цілі ворожі армії. У єдності наша сила, наше майбутнє, наші перемоги. Тільки єдина Україна може бути вільною і незалежною. Зі святом! Нехай зберігає нас Бог!" – написала Тимошенко в Facebook.

Міністерство оборони теж приєдналося до поздоровлень.

"Сьогодні День Соборності України! Це свято символізує єдність українських земель та відіграє значну роль в історії нашої країни! Саме цього дня 1919 року було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки", – йдеться у повідомленні в Facebook.

Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк привітав зі святом. Він написав, що від 22 січня 1919 року нас віддаляє понад сотню років.

"І тоді, і зараз українські патріоти захищають нашу державу зі зброєю в руках. І тоді, і зараз у Москві панує людиноненависницький режим, який прагне захопити і упокорити сусідські народи. У січні 1919-го російські більшовики захопили Харків, у січні 2022-го вже майже вісім років окуповано українські Крим, Донбас, Луганськ, а зараз нам загрожують новими загарбницькими планами", – написав Яценюк.

Він додав, що сьогодні ми маємо пам'ятати пройдений урок минулого, головний висновок якого – гартувати нашу єдність для захисту держави.

"Упевнений, прийде той час, коли ми відсвяткуємо День Злуки разом із вільними від окупантів Кримом, Донецьком та Луганськом у вільній Соборній Україні", – написав Яценюк.

Політик Валентин Наливайченко в Facebook звернувся до українців. Він написав, що Соборність і це наша мета та наша дія в Україні сьогодні. Це жива та правдива Національна Ідея України.

"Друзі, це дуже важливо, тому що кожен з нас – це вагома жива частина цього символічного ланцюга історії у поєднанні з однодумцями та силою переконання МИ є СИЛА, яка об'єднує суспільство, захищає та рухає Україну ВПЕРЕД!" – написав Наливайченко.

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков опублікував тематичне відео до Дня Соборності України

Які заходи очікуються сьогодні у Києві

Головною подією 22 січня стане акція "Живий ланцюг Соборності" на мосту Патона.

Учасники акції символічно поєднають береги Дніпра "живим ланцюгом", рухаючись назустріч двома колонами – з лівого берега (символізує Українську Народну Республіку) та з правого берега (символізує Західно-Українську Народну Республіку).

Цього року відбудеться 15-й Живий ланцюг Соборності.

До 25 січня у Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці "Молода гвардія" проходить книжкова виставка "Соборна Україна: від ідеї до життя".

22 січня релігійні громади Києва звершать молебні за єдність Української держави.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Хвиля "мінувань" в Україні. Ми дізналися, чи мають спецслужби виїжджати на всі виклики Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Коли подорожчає проїзд у транспорті Києва? У КМДА відповіли Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вдарять морози? Погода принесе хуртовини в Буковель Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
22 січня 1918. Михайло Грушевський. Голова Центральної Ради проголосив Україну незалежною, коли оприлюднив в Києві IV Універсал. Рік по тому цього ж дня УНР та ЗУНР об'єдналися в соборну державу…
Історія дня - за хвилину
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Коронавірус за тиждень

93 932

захворіло за тиждень в Україні

+94%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.32

Російський рубль (₽)

0.3696

Євро (€)

32.11

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти