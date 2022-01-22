"Ця подія – мрія мільйонів": в Україні відзначають День Соборності

Головною подією 22 січня стане акція "Живий ланцюг Соборності" на мосту Патона

Сьогодні в Україні відзначають День Соборності / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 22 січня святкують День Соборності. Це свято щороку відзначається 22 січня, в день проголошення 1919 року Акту Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки.

Сайт "Сьогодні" зібрав реакції українського суспільства на День Соборності.

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Що пишуть у соцмережах

Кабінет міністрів у Facebook нагадав, що цього дня 1919 року на Софійській площі Києва було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки.

"Здійснилася мрія багатьох поколінь українців про незалежну єдину соборну державу. Це свято символізує не лише об'єднання України, а й те, що ніхто більше не зможе забрати право українців на неподільність української землі, на демократичну та багату державу", – йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook написав, що єдина та соборна Україна – мрія мільйонів українців, яка втілилася рівно 103 роки тому на Софійській площі у Києві.

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"Акт Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки увінчав столітні прагнення нашого народу жити у неподільній незалежній державі. Ця подія крізь роки нагадує нам про силу національного єднання і про те, на які звершення спроможні українці, коли вони разом. З Днем Соборності України!" – написав Шмигаль.

У День Соборності України, 22 січня, президент Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятника видатному державному діячеві, президенту УНР Михайлу Грушевському.

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"22 січня 1919 року урочиста подія на Софійській площі у Києві зібрала десятки тисяч українців. Проголошення Акта Злуки – важлива сторінка в літописі державотворення, і нині, за більш ніж століття, ми розуміємо, що соборність України – це не лише про історію, це про наше сьогодення й майбутнє", – зазначив Глава держави у своєму зверненні.

Володимир Зеленський акцентував: щоб відлік сучасної незалежної України більше ніколи не переривався, потрібна єдність українського народу.

"Це підґрунтя наших успіхів, запорука сильної, незалежної держави й відновлення її територіальної цілісності. Це принципова цінність для нас. Виконаймо свій обов’язок перед майбутніми поколіннями – збережімо незалежність і соборність України", – закликав Президент.

Депутат із фракції "Європейська солідарність", історик Володимир В'ятрович написав у Facebook, що 22 січня – це День першої незалежності, проголошений у 1918 році.

"Це День Соборності, коли українці в 1919 році з власної волі об'єдналися в одній країні. Пам'ятаємо цю дату, тому що триває наша боротьба за незалежність та соборність, наша столітня війна з Росією", – написав В'ятрович.

Прем'єр-міністр України (2016-2019), лідер політичної партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман звернувся до українців у Facebook.

"У 1991 році Україна відновила свою Незалежність. Але проголосила її вперше у минулому столітті ще у 1918 році – IV Універсалом. А рівно через рік було об'єднано українські землі. Так було реалізовано прагнення українців до єдності, свободи та незалежності. І боротьба за відстояння державності була відчайдушною. Але, на жаль, програною", – написав Гройсман.

Він додав, що силою Москви на той час стала слабкість українського керівництва. Через брак національної єдності українці втратили державу, яка могла захистити їх від страшних наслідків більшовицького режиму – репресій, голодоморів, воєн.

"У День Соборності України і щодня не забуваємо, якою великою цінністю є національна єдність, якою ціною ми здобули нашу Незалежність і як внутрішня ворожнеча ставить її під загрозу. Бережемо Україну!" – написав Гройсман.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав всіх до єдності. Про це він написав у Facebook .

"Відтепер воєдино зливаються віками відірвані одна від одної частини єдиної України..." Пам'ятаймо ці важливі слова з універсалу про об'єднання УНР та ЗУНР, проголошені 103 роки тому.

"Протягом багатьох століть недруги розтягували українські землі в різні боки. Однак, просякнуті кров'ю та згодом, сповнені жертовності та одержимості, любові та істинного патріотизму, українці боролися за відродження своєї державності. Свобода та незалежність стали найбільшим бажанням для кожного з нас, які дістаються нам дорогою ціною", – зазначив Стефанчук.

Він додав, що ніколи ми не дозволимо, щоби нас зневажали, роз'єднали, підкорили.

"Сьогодні, у День Соборності України, закликаю всіх до єдності. Єднаймо Україну з півночі на південь, із заходу на схід. Єднаймо Україну у своїх серцях. Адже єдність – це запорука нашого миру та перемоги", – написав Стефанчук.

Народний депутат Юлія Тимошенко привітала українців із Днем Соборності.

"Єдність України – наш критичний дефіцит і першочерговий пріоритет! Особливо сьогодні, коли велика загроза нависла над нашою державою. Єдність – сильніша за танки, ракети та цілі ворожі армії. У єдності наша сила, наше майбутнє, наші перемоги. Тільки єдина Україна може бути вільною і незалежною. Зі святом! Нехай зберігає нас Бог!" – написала Тимошенко в Facebook.

Міністерство оборони теж приєдналося до поздоровлень.

"Сьогодні День Соборності України! Це свято символізує єдність українських земель та відіграє значну роль в історії нашої країни! Саме цього дня 1919 року було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки", – йдеться у повідомленні в Facebook.

Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк привітав зі святом. Він написав, що від 22 січня 1919 року нас віддаляє понад сотню років.

"І тоді, і зараз українські патріоти захищають нашу державу зі зброєю в руках. І тоді, і зараз у Москві панує людиноненависницький режим, який прагне захопити і упокорити сусідські народи. У січні 1919-го російські більшовики захопили Харків, у січні 2022-го вже майже вісім років окуповано українські Крим, Донбас, Луганськ, а зараз нам загрожують новими загарбницькими планами", – написав Яценюк.

Він додав, що сьогодні ми маємо пам'ятати пройдений урок минулого, головний висновок якого – гартувати нашу єдність для захисту держави.

"Упевнений, прийде той час, коли ми відсвяткуємо День Злуки разом із вільними від окупантів Кримом, Донецьком та Луганськом у вільній Соборній Україні", – написав Яценюк.

Політик Валентин Наливайченко в Facebook звернувся до українців. Він написав, що Соборність і це наша мета та наша дія в Україні сьогодні. Це жива та правдива Національна Ідея України.

"Друзі, це дуже важливо, тому що кожен з нас – це вагома жива частина цього символічного ланцюга історії у поєднанні з однодумцями та силою переконання МИ є СИЛА, яка об'єднує суспільство, захищає та рухає Україну ВПЕРЕД!" – написав Наливайченко.

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков опублікував тематичне відео до Дня Соборності України

Які заходи очікуються сьогодні у Києві

Головною подією 22 січня стане акція "Живий ланцюг Соборності" на мосту Патона.

Учасники акції символічно поєднають береги Дніпра "живим ланцюгом", рухаючись назустріч двома колонами – з лівого берега (символізує Українську Народну Республіку) та з правого берега (символізує Західно-Українську Народну Республіку).

Цього року відбудеться 15-й Живий ланцюг Соборності.

До 25 січня у Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці "Молода гвардія" проходить книжкова виставка "Соборна Україна: від ідеї до життя".

22 січня релігійні громади Києва звершать молебні за єдність Української держави.

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