Смолоскипна хода та молебень. В Україні сьогодні відзначають день народження Бандери

1 січня у Києві відбудеться смолоскипна хода на честь 113 річниці від дня народження Степана Бандери

Сьогодні виповнюється 113 років одному з найвідоміших борців за незалежність України у XX столітті / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 1 січня відзначають день народження лідера Організації Українських Націоналістів (ОУН) Степана Бандери.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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Степан Бандера народився 1 січня 1909 року у родині греко-католицького священика в селі Старий Угринів (Івано-Франківська область).

В ОУН Бандера вступив у 1929 році, а за чотири роки став на західно-українських землях лідером ОУН. Бандера організував кілька політичних вбивств (у тому числі секретаря консульства СРСР у Львові Олексія Майлова – як відповідь ОУН на Голодомор в Україні).

У 1936 році Бандері винесли вирок – довічне ув'язнення, проте після захоплення Польщі Німеччиною в 1939 році політичний діяч вийшов на свободу.

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У цей період Бандера працює над розширенням мережі визвольної організації на територію всієї України. Але його плани не здійснилися, бо організація розкололась.

Бандера хотів створити незалежну Українську державу на західноукраїнській території, але німецька влада не підтримала такого рішення.

Потім Бандеру заарештували і кинули у концтабір Заксенгаузен.

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Після цього українські підрозділи УПА починають боротися не тільки проти польських і радянських партизанів, а й проти німецької окупації. Бандера особисто ніколи не очолював УПА.

Після свого звільнення у 1944 році Бандера повернувся до діяльності в ОУН.

Степан Бандера був убитий агентом КГБ у Мюнхені у 1959 році. Досі залишається символом українського спротиву.

Звання Героя України

У січні 2010 року Віктор Ющенко присвоїв Степану Бандері звання героя України. А 2 квітня 2010 року Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним і скасував цей указ.

23 червня 2010 року це ж рішення було підтверджено постановою Донецького апеляційного адміністративного суду. У 2011 році Вищий адміністративний суд України остаточно відібрав звання героя у Бандери.

День народження Степана Бандери в Україні

У Києві вже стало традицією влаштовувати смолоскипну ходу на честь народного діяча. Сайт "Сьогодні" проведе пряму трансляцію ходи.

У Львові на честь цієї події влаштовують народне віче біля пам'ятника Бандері, а також молебень про долю України.

В Івано-Франківську теж відбудуться заходи до відзначення в місті 113-ої річниці від дня народження Степана Бандери.

Розпочнеться святкування о 9:00 виїздом делегації Івано-Франківська на заходи в селі Старий Угринів Калуського району (вул. Б.Лепкого, 46).

О 13:00 – відкриття Дзвону пам’яті (Меморіальний сквер).

13:30 – піша хода громадськості міста (Меморіальний сквер – вул. Степана Бандери – Європейська площа).

14:00 – святкове віче з нагоди 113-ої річниці від дня народження Степана Бандери (Європейська площа, пам’ятник С.Бандері).

15:00 – година історичної пам’яті "Ім’я, що об’єднує Україну" (Центр патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Бандери)

У Кривому Розі колони зі смолоскипами на честь 113-річчя Бандери збиратимуться на 95-му кварталі біля народної стели Героїв.

У Дніпрі смолоскипна хода відбудеться центральним проспектом міста. Колони зі смолоскипами стартують від Дніпропетровської ОДА.

Бандера-челендж

13 жовтня в Мережу потрапило відео, як в одній зі шкіл Києва учні провчили вчительку, яка висловлює свої проросійські погляди. Школярі запустили флешмоб з піснею, присвяченою Степану Бандері.

Патріотична пісня популярна вже давно, але тільки нещодавно вона стала трендовою в соціальній мережі TikTok. У популярному додатку інші діти почали масово записувати подібні патріотичні ролики – вони співають вдома, в шкільних коридорах і класах.

Пізніше з'ясувалося, що київські школярі були не першими. Виявляється, ініціатори флешмобу – одинадцятикласниці львівського ліцею, які стверджують, що заспівали пісню, щоб підтримати патріотичні рухи в Україні та насолити "за поребриком".

Флешмоб школярів днями підхопив вокальний ансамбль "Пентархія", виконавши цю пісню в будинку, де народився Степан Бандера.

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