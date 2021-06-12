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Фото дня. У Чорнобилі зняли рідкісну болотну черепаху

12 червня 2021 16:00

Віталій Семченко Віталій Семченко

Працівники заповідника відзначили, що вже через два-три місяці в цих місцях з'являться маленькі черепашки

У Чорнобильській зоні зняли єдину прісноводну черепаху, яка водиться на території України.

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Про це повідомляється на Facebook-сторінці Радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

"Болотяна черепаха європейська – єдиний вид прісноводних черепах, що мешкає на території України. Їй добре в місцевих водоймах, що заросли рослинністю. На берег ці рептилії теж вибираються. Не тільки, щоб поїсти. Саме тут, неподалік води, черепахи копають ямки, куди відкладають яйця", – сказано в повідомленні.

Працівники заповідника також відзначили, що вже через два-три місяці в цих місцях з'являться маленькі черепашки.

У Чорнобилі помітили рідкісну болотну черепаху
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У Чорнобилі помітили рідкісну болотну черепаху / Фото: Facebook

У Чорнобилі помітили рідкісну болотну черепаху

У Чорнобилі помітили рідкісну болотну черепаху / Фото: Facebook

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Як повідомлялося раніше, в Чорнобилі помітили рідкісних косуль. Кілька тварин паслися на красивій галявині в лісі.

Також ми писали, що на Київщині організували презентаційну екскурсію до Чорнобиля за оновленим маршрутом.

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До того ж, пропонуємо відвідати перший віртуальний гід по Чорнобильській зоні відчуження від "Сьогодні".

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