Фура іграшок та "полярний експрес": як в українських містах готуються до Нового року (фото, відео)

У містах України активно готуються до Нового року, зокрема й Києві. Головні ялинки встановили практично у всіх містах і незабаром почнуть їх прикрашати.
Докладніше про те, як в українських містах готуються до зимових свят, – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Київ
У Києві на Софійській площі почали прикрашати новорічними гірляндами головну ялинку країни. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", металевий стовбур уже вбрано в штучну хвою.
Робітники ще додають гілки у її нижній частині, щоб зробити новорічне дерево пишнішим. На площі з'явилося більше новорічних будиночків, а в повітрі відчувається аромат хвої, мабуть від справжніх ялинкових гілок, які привезли сюди як прикраси.
"На площі вже встановлюють святкову ілюмінацію. Вона буде як на головній ялинці, так і на вхідних групах у новорічне містечко. Сьогодні ми почали оформляти вхідні групи хвоєю та прикрашати гірляндами ялинку. Довжина гірлянд на всій Софійській площі становитиме понад 50 кілометрів. Минулого року було до 30 кілометрів. Цього року все буде набагато яскравішим – 50 тисяч світлодіодних вогників", – розповів сайту "Сьогодні" президент Folk Ukraine, організатор новорічного свята на Софійській площі Ігор Добруцький.
Якими будуть іграшки?
До Києва вже привезли цілу фуру нових іграшок для головної ялинки країни.
"Цього року ми прикрасимо ялинку невеликими іграшками вітчизняного виробництва. Одна іграшка – вісім сантиметрів у діаметрі. Їх буде 20 тисяч, не менше. 75% – червоного кольору, та 25% – золотого", – каже Ігор Добруцький.
За словами Добруцького, іграшки будуть зроблені із пластику. Не варто переживати, що вони розіб'ються. На ялинці їх розмістять точково. Новорічне дерево буде ніби оповите бісером.
Вінниця
У центральному парку Вінниці монтують головну ялинку міста. Її каркас складається з 324 живих дерев.
Ялинку мають прикрасити чотирма тисячами іграшок та сотнями метрів гірлянд. Цього року вінницька ялинка висотою 28 метрів.
До 13 грудня планується змонтувати святкову ілюмінацію новорічної ялинки, фонтанної площі, входів та іншої території центрального парку.
Варто зазначити, що у Вінниці до 13 грудня планують встановити дві новорічні ялинки. Друга з'явиться у парку Дружби народів.
Дніпро
Дніпро практично закінчили прикрашати до Нового року – учора змінилася центральна пішохідна вулиця міста. Тепер її освітлюють тисячі яскравих вогнів та святкові іграшки.
Вулиця вже сяє вогнями, а дві арки зі сніговиками чекають мешканців міста на фотосесію.
Усього прикрасять 8 локацій:
- сквер Прибережний;
- Слобожанський проспект;
- Європейська площа;
- вулиця Воскресенська;
- вулиця Грушевського;
- вулиця Січових Стрільців;
- Фестивальний причал;
- Центральний міст.
Дивовижна ялинка та "полярний експрес" у Дніпрі
У Дніпрі на Катеринославському бульварі з'явилася нова ялинка. Усередині дерева знаходяться різних розмірів кулі – більші та менші. Оздоблена вона гарними гірляндами.
Весь бульвар увечері буквально світиться через яскраву ілюмінацію.
Також у місті планують запустити "полярний експрес". Дизайнери вже вигадують, як виглядатимуть вагони. 13 грудня їх відправлять на фарбування та поклейку. За традицією, транспорт прикрасять гірляндами з лампочками.
Туристичний інформаційний центр у Дніпрі проводить благодійну акцію "Микола про тебе не забуде". Так можна буде привітати зі святомдітей із малозабезпечених сімей.
Де і як працюватиме пункт збору подарунків
Пункт збору подарунків працюватиме на площі Героїв Майдану, 1. Він збирає подарунки для дітей уже третій рік поспіль. Центр відкрито з 9:00 до 18:00.
Усі бажаючі можуть прийти за вказаною адресою та взяти з собою все, що може принести радість дівчатам та хлопчикам: канцелярію, іграшки, книги, солодощі.
Чернівці
У Чернівцях відкрили резиденцію Святого Миколая. У автентичному старовинному будиночку у музеї просто неба щодня Миколай Чудотворець прийматиме діток.
Маленькі відвідувачі зможуть прогулятися екскурсією по музею, поспілкуватися із Святим Миколаєм і також отримати подарунки.
Як і коли можна потрапити
Свою роботу Резиденція розпочне 6 грудня.
- Миколай прийматиме усіх охочих з 10:00 до 19:00.
- Квиток – 130 грн.
- Обов'язковий попередній запис за телефоном +38 (066) 104 56 82.
Одеса
В Одесі вже в перший день зими почали готуватись до Новому року. Там співробітники КП "Одесміськсвітла" встановлюють святкові конструкції, що світяться, над Приморським бульваром.
Пізніше також буде оновлено підсвічування, яке огортає дерева на бульварі. Загалом комунальники планують замінити майже два кілометри світлодіодних стрічок.
Також протягом грудня новорічне підсвічування з'явиться на Дерибасівській, Катерининській та Пушкінській вулицях, у Міськсаду та на Думській площі.
Святкові інсталяції та гірлянди на штучній ялинці на Думській площі цього року коштуватимуть бюджету Одеси більш ніж 2,6 мільйона гривень. Їх традиційно запалять 19 грудня.
Харків
У Харкові вже встановили та зібрали головну ялинку міста. Красуня штучна і має металеві конструкції та декор.
Місце зведення ялинки обнесли металевим парканом.
Навколо головної ялинки також встановили металеві конструкції.
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