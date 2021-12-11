Фура іграшок та "полярний експрес": як в українських містах готуються до Нового року (фото, відео)

В одному з міст влада встановила дуже високу ялинку – 28 метрів

Українські міста перетворюються на Новий рік. Фото: колаж "Сьогодні"

У містах України активно готуються до Нового року, зокрема й Києві. Головні ялинки встановили практично у всіх містах і незабаром почнуть їх прикрашати.

Докладніше про те, як в українських містах готуються до зимових свят, – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

Реклама

Київ

У Києві на Софійській площі почали прикрашати новорічними гірляндами головну ялинку країни. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", металевий стовбур уже вбрано в штучну хвою.

Робітники ще додають гілки у її нижній частині, щоб зробити новорічне дерево пишнішим. На площі з'явилося більше новорічних будиночків, а в повітрі відчувається аромат хвої, мабуть від справжніх ялинкових гілок, які привезли сюди як прикраси.

"На площі вже встановлюють святкову ілюмінацію. Вона буде як на головній ялинці, так і на вхідних групах у новорічне містечко. Сьогодні ми почали оформляти вхідні групи хвоєю та прикрашати гірляндами ялинку. Довжина гірлянд на всій Софійській площі становитиме понад 50 кілометрів. Минулого року було до 30 кілометрів. Цього року все буде набагато яскравішим – 50 тисяч світлодіодних вогників", – розповів сайту "Сьогодні" президент Folk Ukraine, організатор новорічного свята на Софійській площі Ігор Добруцький.

Якими будуть іграшки?

До Києва вже привезли цілу фуру нових іграшок для головної ялинки країни.

Реклама

"Цього року ми прикрасимо ялинку невеликими іграшками вітчизняного виробництва. Одна іграшка – вісім сантиметрів у діаметрі. Їх буде 20 тисяч, не менше. 75% – червоного кольору, та 25% – золотого", – каже Ігор Добруцький.

За словами Добруцького, іграшки будуть зроблені із пластику. Не варто переживати, що вони розіб'ються. На ялинці їх розмістять точково. Новорічне дерево буде ніби оповите бісером.

На Софийской площади появилась елка / Фото: Сьогодні На Софийской площади появилась елка / Фото: Сьогодні На Софийской площади появилась елка / Фото: Сьогодні На Софийской площади появилась елка / Фото: Сьогодні На Софийской площади появилась елка / Фото: Сьогодні На Софийской площади появилась елка / Фото: Сьогодні 1 /6

Реклама

Вінниця

У центральному парку Вінниці монтують головну ялинку міста. Її каркас складається з 324 живих дерев.

Ялинку мають прикрасити чотирма тисячами іграшок та сотнями метрів гірлянд. Цього року вінницька ялинка висотою 28 метрів.

До 13 грудня планується змонтувати святкову ілюмінацію новорічної ялинки, фонтанної площі, входів та іншої території центрального парку.

Варто зазначити, що у Вінниці до 13 грудня планують встановити дві новорічні ялинки. Друга з'явиться у парку Дружби народів.

У Вінниці монтують каркас ялинки. Фото: Суспільне У Вінниці монтують каркас ялинки. Фото: Суспільне У Вінниці монтують каркас ялинки. Фото: Суспільне У Вінниці монтують каркас ялинки. Фото: Суспільне У Вінниці монтують каркас ялинки. Фото: Суспільне 1 /5

Дніпро

Дніпро практично закінчили прикрашати до Нового року – учора змінилася центральна пішохідна вулиця міста. Тепер її освітлюють тисячі яскравих вогнів та святкові іграшки.

Вулиця вже сяє вогнями, а дві арки зі сніговиками чекають мешканців міста на фотосесію.