Де в Києві купити бензин – карта заправок, що працюють

Запаси палива періодично поповнюються

Стало відомо, де працюють АЗС / Фото: Колаж: Сьогодні

В умовах війни і військового стану виникали проблеми з логістикою, а також з персоналом. До цього всього додавалася безпека перевезень. У Києві мережі АЗС вже почали відновлювати постачання палива.

Карта працюючих АЗС

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Що відбувається з цінами на пальне в Україні

10 березня видання "Сегодня" розповідало, скільки зараз коштує паливо та що буде з цінами далі.

Що далі

Незважаючи на те, що Україна відмовилася від білоруського та російського імпорту і має проблеми з постачанням палива, великі мережі АЗС дотримуються граничних ціни на пальне.

Зараз трейдери нарощують постачання нафтопродуктів з інших країн, наприклад Польщі, Угорщини, Румунії, проте що буде з цінами на бензин, експерти поки що не можуть спрогнозувати точно.

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Аналітик компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко прогнозує поступове подорожчання автогазу через труднощі з доставкою.

"Сьогодні" також писали, які автомобілі зможе випускати Росія у повній бізнес-ізоляції та розповідали, які автоконцерни вже вийшли із російського ринку.