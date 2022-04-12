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Гендиректор Азовсталі спростував фейк про нібито виробництво біохімічної зброї на підприємстві

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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12 квітня, 17:50
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Росія розповсюджує чергові фейки про Україну
Росія розповсюджує чергові фейки про Україну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Генеральний директор комбінату Азовсталь групи Метінвест Енвер Цкітішвілі спростував черговий фейк російських окупантів про те, що на комбінаті виробляють біохімічну зброю.

Він пояснив, що керівництво Метінвесту ще перед навалою російської армії на Маріуполь подбало про те, щоб підприємство, у разі нападу ворожої армії, не змогло нашкодити людям і призвести до екологічної катастрофи.

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"Всі наші підприємства в Маріуполі законсервовані в перший тиждень вторгнення Росії в Україну. Хімічні реактиви, які металурги використовували в процесі виробництва, знищені ще 25 лютого, про що є всі необхідні документи. Комбінат не мав і не має жодного відношення до розробки чи зберігання будь-якої зброї, в тому числі і біохімічної. На Азовсталі немає жодних секретних тунелів з біохімічними лабораторіями", – розповів Цкітішвілі.

Зазначимо, що ввечері 11 квітня з'явилося повідомлення про хімічну атаку на Маріуполь. Небезпечну зброю використали саме російські війська, які скинули на українське місто отруйну речовину невідомого походження.

За інформацією лідера полку "Азов" Андрія Білецького, армія РФ застосувала хімічну зброю над заводом "Азовсталь", який утримують бійці полку. Військове керівництво України наразі перевіряє цю інформацію.

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НАТО погрожувало радикальними заходами у разі хіматаки РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що НАТО готує радикальні заходи на випадок біологічної та хімічної атак з боку Російської Федерації.

За словами Шольца, Альянс готується до оперативного реагування, якщо Росія наважиться застосувати біологічну чи хімічну зброю. Він закликав російських військових не робити цього.

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