Нове падіння біткоїна і жертви авіаударів у Газі – головні новини за ніч

У Газі заявили про десятки жертв у неділю, Маск знову обвалив біткоїн, а українцям із ОРДЛО хочуть скасувати штраф – та інші важливі події

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Блінкен обговорить із Лавровим "Північний потік – 2"

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Голова Державного департаменту Сполучених Штатів Ентоні Блінкен швидше за все порушить питання російського газопроводу "Північний потік – 2" на зустрічі з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим під час сесії Арктичної ради. Позиція США незмінна – це стратегічний проєкт РФ, який підриває європейську безпеку.

Маск знову обвалив біткоїн

Курс біткоїна, вартість якого і так за минулий тиждень знизилася на 16%, увечері в неділю, 16 травня, обвалився ще більше, опустившись нижче 44 тис. доларів за одиницю – вистачило одного слова Ілона Маска.

Скасування штрафів за в'їзд із ОРДЛО через Росію

Україна планує скасувати штрафи для українців, яким доводиться в'їжджати на підконтрольну територію з окупованих районів Донецької та Луганської областей через Росію

Жертви авіаударів Ізраїлю в Газі

В результаті ізраїльських авіаударів по місту Газа в неділю, 16 травня, загинули щонайменше 33 людини, зокрема 12 жінок і 8 дітей, стверджують в Міністерстві охорони здоров'я, яке підпорядковане ХАМАС. Там також заявили про десятки поранених.

Переговори Ізраїлю і Палестини в Китаї

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Китайська Народна Республіка запропонувала Палестині і Ізраїлю провести прямі переговори для вирішення конфлікту на своїй території. До речі, Китай підтримує Палестину.