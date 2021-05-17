Нове падіння біткоїна і жертви авіаударів у Газі – головні новини за ніч

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Блінкен обговорить із Лавровим "Північний потік – 2"
Голова Державного департаменту Сполучених Штатів Ентоні Блінкен швидше за все порушить питання російського газопроводу "Північний потік – 2" на зустрічі з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим під час сесії Арктичної ради. Позиція США незмінна – це стратегічний проєкт РФ, який підриває європейську безпеку.
Маск знову обвалив біткоїн
Курс біткоїна, вартість якого і так за минулий тиждень знизилася на 16%, увечері в неділю, 16 травня, обвалився ще більше, опустившись нижче 44 тис. доларів за одиницю – вистачило одного слова Ілона Маска.
Скасування штрафів за в'їзд із ОРДЛО через Росію
Україна планує скасувати штрафи для українців, яким доводиться в'їжджати на підконтрольну територію з окупованих районів Донецької та Луганської областей через Росію
Жертви авіаударів Ізраїлю в Газі
В результаті ізраїльських авіаударів по місту Газа в неділю, 16 травня, загинули щонайменше 33 людини, зокрема 12 жінок і 8 дітей, стверджують в Міністерстві охорони здоров'я, яке підпорядковане ХАМАС. Там також заявили про десятки поранених.
Переговори Ізраїлю і Палестини в Китаї
Китайська Народна Республіка запропонувала Палестині і Ізраїлю провести прямі переговори для вирішення конфлікту на своїй території. До речі, Китай підтримує Палестину.