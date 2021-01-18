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Готуємося до Водохреща: як правильно купатися в ополонці

18 січня, 16:39

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У вівторок на водних об'єктах чергуватимуть майже 2000 рятувальників

На Водохреща, 19 січня, в Україні будуть сильні морозиі рятувальники дали українцям рекомендації щодо святкових купань в ополонках.

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Про це повідомляє пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС розповіли, що в кожному регіоні визначено офіційні місця, куди можна прийти і скупатися. Там чергують рятувальники, водолази і медики. Завтра на водних об'єктах чергуватимуть майже 2000 рятувальників і 375 одиниць техніки.

Як правильно купатися в ополонці:

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  • купатися слід в спеціально обладнаних місцях біля берега під наглядом рятувальників і медиків;
  • перед купанням необхідно розігріти тіло;
  • до води необхідно підходити в зручному взутті, щоб запобігти втратам чутливості ніг;
  • занурюватися краще по шию, не замочивши голови, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку. Ніколи не пірнайте в ополонку вперед головою. Стрибки у воду і занурення з головою не рекомендуються, це може привести до шоку від холоду;
  • при вході у воду, намагайтеся швидко досягти потрібної вам глибини, але не плавайте;
  • не перебувати в ополонці більше 1 хвилини, щоб уникнути загального переохолодження організму;
  • якщо з вами дитина, стежте за нею під час занурення в ополонку;
  • при виході не тримайтеся безпосередньо за металеві поручні, використовуйте сухий рушник;
  • після купання розітріть себе махровим рушником і надіньте сухий одяг;
  • для зміцнення імунітету і уникнення переохолодження необхідно випити гарячого чаю або компоту.

А тим часом в Україну йде потепління. Як повідомляли новини "Сьогодні", морозам недовго залишилося – вже з четверга буде плюсова температура.

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Дивіться також в нашому сюжеті, як пережити сильні морози:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Водохреща

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Хрещення ополонка

Джерело: Сьогодні

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