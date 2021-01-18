Готуємося до Водохреща: як правильно купатися в ополонці

На Водохреща, 19 січня, в Україні будуть сильні морозиі рятувальники дали українцям рекомендації щодо святкових купань в ополонках.
Про це повідомляє пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій.
У ДСНС розповіли, що в кожному регіоні визначено офіційні місця, куди можна прийти і скупатися. Там чергують рятувальники, водолази і медики. Завтра на водних об'єктах чергуватимуть майже 2000 рятувальників і 375 одиниць техніки.
Як правильно купатися в ополонці:
- купатися слід в спеціально обладнаних місцях біля берега під наглядом рятувальників і медиків;
- перед купанням необхідно розігріти тіло;
- до води необхідно підходити в зручному взутті, щоб запобігти втратам чутливості ніг;
- занурюватися краще по шию, не замочивши голови, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку. Ніколи не пірнайте в ополонку вперед головою. Стрибки у воду і занурення з головою не рекомендуються, це може привести до шоку від холоду;
- при вході у воду, намагайтеся швидко досягти потрібної вам глибини, але не плавайте;
- не перебувати в ополонці більше 1 хвилини, щоб уникнути загального переохолодження організму;
- якщо з вами дитина, стежте за нею під час занурення в ополонку;
- при виході не тримайтеся безпосередньо за металеві поручні, використовуйте сухий рушник;
- після купання розітріть себе махровим рушником і надіньте сухий одяг;
- для зміцнення імунітету і уникнення переохолодження необхідно випити гарячого чаю або компоту.
А тим часом в Україну йде потепління. Як повідомляли новини "Сьогодні", морозам недовго залишилося – вже з четверга буде плюсова температура.
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