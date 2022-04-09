Гройсман закликав західних партнерів взяти на себе обслуговування держборгу України в умовах війни

Прем'єр 2016-2019 років вважає, що це була б додаткова стабільність для України і ресурс для армії та економіки

Зараз одне з ключових питань – це управління державним боргом, вважає Володимир Гройсман / Фото: Колаж: Сьогодні

Лідер політичної партії "Українська стратегія", експрем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав міжнародних партнерів України взяти на себе – на час та в умовах війни – обслуговування українського державного боргу, виплати за яким цього року перевищують 500 млрд грн. Про це політик сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами Гройсмана, сьогодні перед Україною стоять три найважливіші завдання: забезпечити Збройні сили всім необхідним, підтримати переселенців – включно із пропозиціями розміщення і роботи, а також організувати, наскільки можливо, нормальне функціонування державних інститутів.

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"Перед нами безпрецедентні виклики… Одне з ключових питань зараз – це управління державним боргом. Цього року ми маємо виплатити понад 570 млрд грн. Це непосильна ноша в умовах війни, яку веде Україна. Саме тому, було б добре, якби ми звернулися до наших міжнародних партнерів, передусім США, Великобританії, з пропозицією, аби обслуговування держборгу вони взяли на себе. Це вивільнило б ресурс, який можна направити на забезпечення ЗСУ та підтримку доходів громадян", – сказав Гройсман.

На його переконання, це цілком посильний і прозорий інструмент, адже йдеться про сплату саме обслуговування – відсотків по боргах. А для України це додаткова стабільність і реальний ресурс для армії та економіки.

"Нам треба забезпечити функціонування тилу, розширити наші сухопутні можливості, домогтися промислового безвізу щодо європейських ринків, – наголосив Гройсман. – Наступний етап – переміщення підприємств. Мова про фізичне переміщення підприємств і переміщення працівників цих підприємств. Це вимагає двох окремих державних програм".

Як зазначив політик, фінансові ресурси на подібні масштабні цілі можна знаходити або за рахунок саме вивільнення "боргових" виплат, або за рахунок фондів підтримки України.

"І це справедливі питання, які ставить і президент, і уряд, і суспільство", – наголосив лідер "Української стратегії".

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Фінансова допомога Україні

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для спрямування грошей країн-донорів на допомогу Україні.

За словами заступника виконавчого директора МВФ Владислава Рашкована, 1 млрд канадських доларів, які Канада планує виділити для України, будуть направлені саме із цього приводу.