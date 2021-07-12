Русский
$ 27,32
32,41
  1. Новини України

Грози наступають, спека не відступає: прогноз погоди на 12 липня (карта)

12 липня 2021 6:15

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

В Україні як і раніше буде дуже спекотно, до цього додасться ще й вічний супутник злив – задуха

Грози та спека в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Грози та спека в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україну, як і обіцяли, в понеділок повернуться грози, заливати буде в основному центр, північ і південь. При цьому спека нікуди не дінеться – в середньому по країні збережеться +32 градуси.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Реклама

У Києві, як і в інших північних областях, очікуються грозові зливи і спека – 31-32 градуси. Також заливатиме центральні Черкаську та Кіровоградську області, але температура там буде трохи нижчою – до 31 градуса.

Знову почне підтоплювати і південний регіон. За температури 32 градуси в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та Криму пройдуть грози.

Опади обіцяють і в східних областях, щоправда, не в усіх – у Дніпрі та Запоріжжі в понеділок буде мокро, а в Харківській, Луганській і Донецькій областях – сонячна спекотна погода, температура 31-33 градуси.

Також спекотна і суха погода поки збережеться на заході, температуру там обіцяють до 32 градусів. Трохи може підмочити в цьому регіоні тільки Закарпаття – там імовірна гроза.

Не пропусти!
Били фанатів ногами в коридорах стадіону: вболівальники Англії буянили на "Уемблі"
Англійські фанати під час фіналу чемпіонату Європи-2020
Реклама

Як ми повідомляли, раніше сильні зливи зі штормовим вітром обрушилися на Бердянськ і розгромили міські пляжі, а на берег викинуло купу медуз.

Тим часом полтавський телеканал досить оригінально підійшов до погодного блоку – його тепер ведуть напівголі хлопці.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Нова пошта" знищила посилку за 2800 доларів: в ситуації розбираютьсяЕкономіка
Україну заллють потужні зливи. Де погода не порадує українців (карта)
Україну заллють потужні зливи. Де погода не порадує українців (карта)Україна
"Осад" залишився: десяткам пасажирів не вистачило місць у поїзді УкрзалізниціУкраїна
Моргенштерн в'їхав в Україну – СБУ допускає, що це правда
Моргенштерн в'їхав в Україну – СБУ допускає, що це правдаУкраїна
Припече не на жарт: в Україну прийшов антициклон Cornelieke
Припече не на жарт: в Україну прийшов антициклон CorneliekeУкраїна
Жодних декольте, шортів та міні – у НАУ здійнявся дрескодовий скандал
Жодних декольте, шортів та міні – у НАУ здійнявся дрескодовий скандалУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти