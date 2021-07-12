Грози наступають, спека не відступає: прогноз погоди на 12 липня (карта)

В Україні як і раніше буде дуже спекотно, до цього додасться ще й вічний супутник злив – задуха

Грози та спека в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україну, як і обіцяли, в понеділок повернуться грози, заливати буде в основному центр, північ і південь. При цьому спека нікуди не дінеться – в середньому по країні збережеться +32 градуси.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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У Києві, як і в інших північних областях, очікуються грозові зливи і спека – 31-32 градуси. Також заливатиме центральні Черкаську та Кіровоградську області, але температура там буде трохи нижчою – до 31 градуса.

Знову почне підтоплювати і південний регіон. За температури 32 градуси в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та Криму пройдуть грози.

Опади обіцяють і в східних областях, щоправда, не в усіх – у Дніпрі та Запоріжжі в понеділок буде мокро, а в Харківській, Луганській і Донецькій областях – сонячна спекотна погода, температура 31-33 градуси.

Також спекотна і суха погода поки збережеться на заході, температуру там обіцяють до 32 градусів. Трохи може підмочити в цьому регіоні тільки Закарпаття – там імовірна гроза.

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Як ми повідомляли, раніше сильні зливи зі штормовим вітром обрушилися на Бердянськ і розгромили міські пляжі, а на берег викинуло купу медуз.

Тим часом полтавський телеканал досить оригінально підійшов до погодного блоку – його тепер ведуть напівголі хлопці.