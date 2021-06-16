Авіакосмічний салон у Києві і зустріч Байдена з Путіним – анонси СЬОГОДНІ

У Києві другий день проходять заходи Міжнародного авіакосмічного салону "Авіасвіт ХХI", а в Женеві на 16 червня запланована зустріч президента США Джо Байдена з хазяїном Кремля Володимиром Путіним.
Україна
- Завершення всеукраїнського форуму "Україна 30. Економіка без олігархів" за участю голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка. Програма. Трансляція: YouTube, Facebook.
- Заходи Міжнародної виставки "Зброя та безпека", Міжнародного авіакосмічного салону "Авіасвіт ХХI", Міжнародної виставки систем охорони і безпеки "Expert Security"; Міжнародної виставки засобів порятунку і пожежної безпеки "Технології захисту/ПожТех" у Міжнародному виставковому центрі (Броварський пр-т, 15).
- 11:00 – конференція авіаційної промисловості України – 2021 у рамках виставки "Авіасвіт-XXI" за участю віце-прем'єр-міністр України – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.
- 10:00 – засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, у формі відкритого слухання (вул. Смоленська, 19, к. 123, конференц-зал).
Верховна Рада
- 10:00 – пленарне засідання Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, сесійна зала).
- 10:00 – публічні консультації з проєкту закону "Про внесення змін до закону України "Про телебачення і радіомовлення" для забезпечення інформаційної безпеки населення в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації"(законопроєкт № 5546).
- 12:00 – брифінги представників депутатських фракцій і груп Верховної Ради (вул. М. Грушевського, 5, кулуари третього поверху).
- 14:15-16:00 – засідання комітетів Верховної Ради
Суди
- 10:00 – засідання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а, каб. 504).
- 10:00 – засідання Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).
- 10:30 – розгляд скарги адвоката Юлії Кузьменко Тараса Беспалого на рішення ОАСК про скасування дисциплінарного стягнення з експерта Юрія Ірхіна у так званій "справі Шеремета" у 6-му апеляційному адмінсуді (вул. Московська, 8).
- 11:00 – перше засідання після надання дозволу на спеціальний судовий розгляд стосовно обвинувачених Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олега Янишевського і об'єднання проваджень у справі про розстріл на Інститутській 20 лютого 2014 року у Святошинському райсуді Києва (вул. Якуба Коласа, 27а).
- 12:00 – засідання Дніпровського районного суду Києва у "справі Гандзюк" (вул. І. Сергієнка, 3).
- 14:00 – розгляд справи № 9901/51/21 за позовом ТОВ "Партнер ТВ" про визнання протиправним та нечинним указу президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021, згідно з яким застосовані санкції до позивача, в Касаційному суді в складі Верховного суду.
- 14:30 – розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу, підозрюваному в організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року, в Печерському районному суді Києва (вул. Володимирська, 15).
Київ
- 10:00 – онлайн-прийом в Управлінні з питань реклами КМДА на платформі ZOOM. Детальніше за посиланням.
- 10:00 – XII Київський міський фестиваль "Золота рибка" зі спортивної риболовлі серед дітей і молоді з порушенням опорно-рухового апарату (вул. Промислова, 4, Центр сімейної риболовлі "Білі камені").
- 10:30 – акція "Зупинимо фальсифікації у "справі Шеремета" біля 6-го апеляційного адмінсуду.
- 14:00 – акція "Забороніть варварську розвага – дельфінарії!" біля Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування (вул. Шовковична, 4).
- 18:30 – захід на підтримку кримських політв'язнів (Кримський будинок Омеляновича-Павленка, 9).
Одеса
- 12:00 – брифінг "Діяльність Держпродпотребслужби у Одеській області" (пр. Шевченка, 4, громадська приймальня).
Полтава
- 10:00 – підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Полтавською міською радою та UNFPA (вул. Європейська, 5, II поверх).
За кордоном
Женева, Швейцарія
- 13:15 – зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна.
- 18:00 – прес-конференція президента РФ за підсумками саміту. Американська сторона планує провести прес-конференцію Джо Байдена після Путіна.
Вісбаден, Німеччина
- 28-ма щорічна конференція командувачів сухопутних військ збройних сил європейських держав, в якій бере участь командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
Баку, Азербайджан
- Президенти Азербайджану і Туреччини Ільхам Алієв і Реджеп Таїп Ердоган відвідають футбольний матч чемпіонату Європи між збірними Туреччини та Уельсу.
Вашингтон, США
- Нафтогазовий форум Washington Oil & Gas Forum 2021. Основна тема цього року "Нафта і газ в економіці з нульовими викидами".