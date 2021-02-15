Приймати платежі онлайн через LiqPay стало дешевше на 20%

Представники бізнесу та їхні клієнти з кожним роком висувають більш високі вимоги до платіжних систем. Особливо ці вимоги зросли у зв'язку з бурхливим розвитком інтернет-торгівлі та онлайн-платежів, який під час пандемії коронавірусу відбувся у всіх країнах, зокрема, і в Україні.

Користувачі хочуть бачити сучасні платіжні системи багатофункціональними і разом з тим простими і зрозумілими у використанні. І, звичайно, недорогими щодо додаткових комісій та плати за використання.

Платіжна система і електронний гаманець LiqPay від "ПриватБанку" – одна з найбільш популярних в Україні платформ інтернет-еквайрінгу (від англ. Acquire – "купувати, отримувати" – сервіси, що дозволяють приймати оплату банківськими картами, зокрема, онлайн). Це багатофункціональний платіжний сервіс, який дозволяє приймати платежі і робити переклади в режимі 24х7 готівкою, з будь-яких карт Visa, Mastercard і UnionPay або з Приват24.

Звичайні комісійні платежі LiqPay можна порівняти з комісіями інших платіжних систем. А зараз вони стануть навіть нижче, ніж у багатьох інших.

"Успішний бізнес" для нових клієнтів

На початку лютого "ПриватБанк" запустив масштабну акцію "Успішний бізнес" на підтримку українських підприємців, юридичних і фізичних осіб. Учасники цієї акції можуть не тільки безкоштовно відкривати рахунки в "ПриватБанку", а й отримати доступ до основних бізнес-продуктів "ПриватБанку" безкоштовно або на пільгових умовах.

З 15 лютого стартує другий етап акції, під час якого учасники можуть підключитися до платіжної системи LiqPay на пільгових умовах. Для нових клієнтів комісія за платежі через LiqPay буде нижчою на 20% і становитиме 2,2% замість звичайних 2,75%. Такий тариф буде діяти протягом трьох місяців, до 15 травня.

Брати участь в акції можуть представники бізнесу – юридичні особи та приватні підприємці, які ще не підключені до системи LiqPay.

Повідомити про своє бажання брати участь в акції можна на її офіційній сторінці, заповнивши спеціальну форму.

Важливо пам'ятати, що підключитися до LiqPay за зниженим тарифом можна буде тільки протягом другого етапу програми "Успішний бізнес" – з 15 до 28 лютого 2021 року.

Банк-лідер

Нагадаємо, що "ПриватБанк" на сьогоднішній день – лідер по обслуговуванню малого та середнього бізнесу. З цим банком співпрацюють 65,7% всіх українських компаній і 73,3% фізосіб-підприємців. "ПриватБанк" також є лідером з фінансування малого та середнього бізнесу. Наприклад, за минулий рік представникам малого та середнього бізнесу були видані кредити на 8,7 млрд грн. Понад 2230 клієнтів цього державного банку отримали кредити межах держпрограми "Доступні кредити під 5-7-9%".

Крім традиційних банківських послуг бізнес-клієнти "Приватбанку" отримують доступ і до таких унікальних послуг, як електронний підпис без флешок і плагінів, кваліфікований електронний підпис, документообіг та звіти до держорганів на банківській платформі, платежі за QR-кодом, чат-боти, Google "Мій бізнес" і багатьох інших.

Детальніше про акцію "ПриватБанку" "Успішний бізнес" читайте тут. ПОСИЛАННЯ НА Лендінг

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