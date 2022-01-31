Інтернет-свахи: як працюють знайомства в мережі та чим вони небезпечні (відео)

В Україні та за кордоном чимало одиноких людей шукають свою половинку в мережі

Герої нашої наступної розповіді мають подякувати глобальній павутині — за можливість познайомитися. Хоча, для багатьох це звучить дивно: адже, що як не стара добра зустріч віч-на-віч може прояснити, чи вартий твоєї уваги потенційний обранець? Ну, максимум на що можна погодитися — це довірити пошук єдиної чи неповторного професіоналу, або як їх називають — свасі. Та прогрес не стоїть на місці: нині інтернет-свахи стали досить розповсюдженим явищем. Але чи варто довіряти людські стосунки мережі? Яка небезпека може ховатися за красивими світлинами та чи здатні стати міцними віртуальні стосунки? Про все детально дізнавалася кореспондентка "Сьогодні" Інна Христич.

Інтернет-знайомства

Мобільні додатки, сайти знайомств чи шлюбні агенції? Де знайти серйозні стосунки? Чим можуть бути небезпечні знайомства в інтернеті?

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"30% побачень закінчуються зґвалтуваннями", — каже сваха Наталія Коваль.

Якими мають бути фото й інформація про себе? Та скільки українок мріють вийти заміж за іноземця і кому та чому це вдається?

"Якщо ти чогось чекаєш, що прийде принц на білому коні і тебе завоює, то швидше за все, ти так і не дочекаєшся", — впевнена письменниця Ірена Карпа.

Історія кохання

Він із Тбілісі, вона — з Білої Церкви. Їхня історія почалася із сайту знайомств. Світлини рудоволосої Юлії на байку привернули увагу Вахтанга. Історія кохання розпочалася з того, що чоловік купив собі мотоцикл і побачив на сайті знайомств фото дівчини на байку, яка, виявляється, теж любить мотоцикли. Пара навзаєм обмінялася лайками під світлинами.

Щирість, цікавість і стриманість – ось що припало Юлії до душі.

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"Не було від нього там купи компліментів, яка ти красива, яка ти класна. Коли чоловіки таке пишуть, ти відразу: а, зрозуміло", — каже Юлія.

Та найбільше вразив букет квітів на 8 березня. Зробити сюрприз допоміг батько Вахтанга, який живе в Києві.

"Людина, у якої інша мова, не знає українську, інша валюта. Все інше. Знаходиться за морем, за півтори тисячі кілометрів, зміг до 8 березня зробити мені подарунок. Але я після цього все одно сприймала його як друга", — розповіла Юлія.

Як друга зустрічала в аеропорту — через рік після віртуального знайомства.

"А такий дружбанчик до мене їде з Грузії, зустріну його. І потім, коли він приїхав, ми вже гуляли Києвом. І тоді ми з ним перший раз поцілувалися. Точніше, він мене поцілував. А я така собі в мізках думаю: Вахтанг, що ти робиш, ми ж дружимо!", — каже Юлія.

"Коли звідси поїхав, минув тиждень, два тижні, три тижні. І себе питаю, кажу: скучив", — згадує Вахтанг.

Зрештою, наважився на переїзд. У них купа планів на майбутнє. Хоча знайомства в інтернеті не завжди переростають у щось серйозне.

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Невдалі знайомства

"Ми поспілкувалися: наче адекватна, нормальна людина. Друге, третє побачення. На третьому побаченні мене приводять в якусь залу, яка нагадує зборище сектантів чи щось типу такого. І просять стати членом релігійної громади їхньої", — розповідає про своє невдале знайомство Дмитро.

За чотири роки користування популярним додатком Дмитро назбирав колекцію невдалих побачень.

"Дівчинка прямо сказала, що вона працює в такій от сфері обслуговування. І розповіла мені про розцінки за одну вечерю, за спільно проведену ніч, за довготривалі взаємини", — розповідає Дмитро.

Максимум, що вдалося – завести дружбу. Користувачі інтернет-сайтів і мобільних додатків переважно шукають короткочасних стосунків.

"Дівчатам, я так розумію, цікаво побачити, скільком хлопцям вони сподобаються. Хлопцям цікаво сходити на побачення з різними дівчатами. З дівчатами, які люблять важкий рок, які вишивають хрестиком, які не з України. І все це за один тиждень. Можливо, за один день", — каже Дмитро.

Де шукати справжнє кохання?

Тож де шукати готових будувати сім’ю? Наталія Коваль – сваха з 25-річним досвідом. Стверджує, що її наречені перевірені. Географія широка.

"Чоловіки, які приїжджають з інших країн, а здебільшого це або американці, або канадійці, або чоловіки з Великобританії, із Франції, Німеччини, з Іспанії — вони хочуть ту жінку, яка не буде кар’єристкою", — розповідає сваха Наталія Коваль.

Про серйозність намірів свідчить плата за послуги. Дівчатам реєстрація стане в півтори тисячі гривень. Чоловікам – у 20 000. Якщо дійде до весілля, парі доведеться віддати ще 50 000.

"Ті чоловіки, які зараз вже одружені, вони не жалкували грошей ні на квіти, ні на гарні побачення, ні на романтичні подорожі", — каже сваха Наталія Коваль.

Серйозні відносини

"Він привіз подарунки, коли приїхав в Україну, Це були маленькі, приємні подарунки, які я не очікувала, чесно кажучи", — згадує Ірина.

Ірина поспілкувалася з нами з Німеччини. Там вона мешкає з чоловіком Трентоном, якого знайшла у шлюбному агентстві. Для неї переваги такого способу знайомства очевидні.

"Ви одразу чітко розумієте, що хочете серйозних відносин. У вас мета створити сім'ю", — каже Ірина.

Статистика

За статистикою, кожна четверта українська жінка, яка шукає пару в агенціях або інтернеті, мріє вийти заміж за іноземця. І мова не лише про манекенниць та міс, які знаходять своє щастя в обіймах мільйонерів та мільярдерів, як, наприклад, модель Олександра Ніколаєнко.

Когорта під умовною назвою "90-60-90" – це окрема історія. Зі своїми правилами та розцінками. Ми ж говоримо про звичайних українок, які знаходять свою половинку за кордоном. І тут уже вік не має першочергового значення.

"За кордоном така тенденція, що люди одружуються пізніше. Тому жінці 30+ значно простіше знайти собі партнера за кордоном, ніж шукати, хто там розлучився з її шкільних друзів", — розповідає письменниці Ірена Карпа.

Історія кохання Ірени Карпи

Письменниця Ірена Карпа щаслива в третьому шлюбі із французьким аристократом Людовіком Требюше.

"Я просто живий доказ того, що у будь-якому віці можна будувати нові стосунки, бо останній раз я вийшла заміж в 37 років і з двома дітьми. Це вже в нашому народі вважається "з причепом", "розведена", "немолода". Я думаю, навпаки, дуже класний вік для жінки між сорок і п'ятдесят", — впевнена Ірена Карпа.

У книзі "Як виходити заміж стільки разів, скільки захочете" вона описала з півтора десятка способів знайомств. Радить частіше ходити на побачення і щиро цікавитися людьми.

"Як не розчаруватися? Дивитись наперед, чи ця людина буде вам цікава в тому віці, коли закінчиться секс. Чи вам буде цікаво разом їсти, чи вам цікаво буде разом подорожувати, чи буде вам про що поговорити", — каже Ірена Карпа.

А ще варто швидко з’ясувати наміри і не витрачати дорогоцінного часу. Пам’ятайте: у вас є лічені секунди, аби справити враження.

Доведено, що фото з домашніми улюбленцями привертають більше уваги. У Британії навіть склали рейтинг порід собак, які допомагають вийти заміж. Це чихуахуа, кокер-спанієлі та пуделі. Вони збирають найбільше вподобайок, а їхніх власниць частіше запрошують на побачення.

Наші герої доводять: лав-сторі починається з дружби. Комусь щастить з першого побачення, а комусь – з двохсотого. Буває й таке. Головне — не вірити примарним обіцянкам.

Основні способи того, як не бути обдуреним на сайті знайомств

Якщо у вас виникають перші підозри на недоброзичливість намірів вашого співрозмовника – запропонуйте йому або їй зідзвонитися телефоном або зустрітися з вами. Ніколи не давайте свою електронну адресу, адже співрозмовник може бути шахраєм. Не відправляйте свої фото, оскільки особа, яка сидить по той бік монітору, може використати їх, як їй заманеться. Уважно вчитуйтесь в сенс повідомлень, які присилаються вам вашим новим знайомим чи знайомою. Нерідко шахрай пише жертві, що купив для неї дорогий подарунок, і просить її надати контактні дані (телефон та адреса). Не відправляйте свої особисті дані. Якщо ви не впевнені, шахрай веде з вами листування чи ні – почніть задавати йому конкретні питання, чим більше – тим краще.

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