Через ракетні удари "Укрзалізниця" затримує кілька поїздів: список

У зв'язку з ворожими обстрілами залізничних підстанцій ряд поїздів в Україні прямуватиме із затримкою по львівському, закарпатському та придніпровському напрямках.
Про це повідомляє "Укрзалізниця".
Які поїзди затримуються і на скільки:
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- №50 Трускавець – Київ (+2 год);
- №60 Чоп – Київ (+3 год);
- №4 Львів – Запоріжжя (+4 години);
- №26 Рахів – Одеса (+3 години);
- №22 Трускавець – Харків (+5 год);
- №12 Львів – Одеса (+2 години);
- №749 Київ – Івано-Франківськ (+4 години);
- №145 Львів – Ужгород (безпересадочні вагони Київ – Відень) (+4 години);
- №82 Ужгород – Київ (+1,5 години);
- №92 Львів – Київ (+1 година);
- №56 Рахів – Київ (+1 год);
- №136 Чернівці – Одеса (+30 хв);
- №96 Рахів – Київ (+1 год);
- №14 Солотвино – Київ (+1,5 години);
- №30 Ужгород – Київ (+2 години);
- №38 Ужгород – Одеса (+1,5 години);
- №46 Ужгород – Лозова (+30 хв);
- №231 Дніпро – Львів (+2,5 години);
- №53 Дніпро – Одеса (+2,5 години);
- №75 Кривий Ріг – Київ (+1 год);
- №175 Запоріжжя – Жмеринка (+1 год);
- №85 Запоріжжя – Львів (+30 хв);
- №37 Запоріжжя – Київ (+30 хв);
- №710 Львів – Дарниця (+3,10 год);
- №753 Харків – Львів (+1,40 години).
Обстріл залізничних станцій України
Російські війська вдарили по 6 залізничних станціях у центрі та на заході України сьогодні, 3 травня. Через обстріл затрималися 14 поїздів. Постраждалих нема.
Пошкодження інфраструктури важкі, проте всі деталі будуть з'ясовані пізніше.
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