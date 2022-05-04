Через ракетні удари "Укрзалізниця" затримує кілька поїздів: список

Російські військові обстріляли 6 залізничних станцій у центрі та на заході України

Окупанти обстріляли залізничні станції в Україні / Колаж "Сьогодні"

У зв'язку з ворожими обстрілами залізничних підстанцій ряд поїздів в Україні прямуватиме із затримкою по львівському, закарпатському та придніпровському напрямках.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Реклама

Які поїзди затримуються і на скільки:

№50 Трускавець – Київ (+2 год);

№60 Чоп – Київ (+3 год);

№4 Львів – Запоріжжя (+4 години);

№26 Рахів – Одеса (+3 години);

№22 Трускавець – Харків (+5 год);

№12 Львів – Одеса (+2 години);

№749 Київ – Івано-Франківськ (+4 години);

№145 Львів – Ужгород (безпересадочні вагони Київ – Відень) (+4 години);

№82 Ужгород – Київ (+1,5 години);

№92 Львів – Київ (+1 година);

№56 Рахів – Київ (+1 год);

№136 Чернівці – Одеса (+30 хв);

№96 Рахів – Київ (+1 год);

№14 Солотвино – Київ (+1,5 години);

№30 Ужгород – Київ (+2 години);

№38 Ужгород – Одеса (+1,5 години);

№46 Ужгород – Лозова (+30 хв);

№231 Дніпро – Львів (+2,5 години);

№53 Дніпро – Одеса (+2,5 години);

№75 Кривий Ріг – Київ (+1 год);

№175 Запоріжжя – Жмеринка (+1 год);

№85 Запоріжжя – Львів (+30 хв);

№37 Запоріжжя – Київ (+30 хв);

№710 Львів – Дарниця (+3,10 год);

№753 Харків – Львів (+1,40 години).

Обстріл залізничних станцій України

Російські війська вдарили по 6 залізничних станціях у центрі та на заході України сьогодні, 3 травня. Через обстріл затрималися 14 поїздів. Постраждалих нема.

Пошкодження інфраструктури важкі, проте всі деталі будуть з'ясовані пізніше.

Реклама

Раніше ми писали: