Кабмін продовжив адаптивний карантин до 30 квітня

В Україні з 24 лютого до 30 квітня вводиться адаптивний карантин – наступного тижня знову почне діяти поділ на червону, помаранчеву, жовту і зелену зони.

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Відповідну постанову №104 від 17 лютого опубліковано на сайті Кабміну.

Адаптивний карантин передбачає, що той чи той рівень карантинних обмежень буде запроваджуватися в межах конкретних областей.

"Передбачається чотири рівні епідеміологічної небезпеки, кожен з яких має чіткі критерії", - раніше нагадав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Особливості карантинних зон

"Червона зона" – фактично це обмеження, що діяли під час січневого локдауна. Їх можуть ввести, якщо хоча б два з показників перевищуватимуть норму три дні поспіль.

Реклама "Помаранчева зона" може бути введена, якщо протягом тижня один з показників буде перевищувати норму. Додаткових обмежень не передбачає. В тренді Смертельний челендж: навіщо підлітки вживають убивчі дози таблеток (відео)

"Жовта зона" – обмеження, які й так діють в Україні зараз – обов'язкове носіння захисних масок, заборона планових госпіталізацій, обмеження кількості осіб у приміщенні та інші.

"Зелена зона" – скасування всіх обмежень. Її можуть запровадити, якщо в країні будуть досягнуті два показники: рівень захворюваності на гострі респіраторні захворювання не перевищуватиме 50% від епідпорогу, передбаченого для цієї області; коефіцієнт виявлених випадків не буде перевищувати 5% від кількості тестів.

Нагадаємо, 11 листопада минулого року Кабмін скасував адаптивний карантин і ввів загальнонаціональний. У січні діяв локдаун, а після його закінчення Україна повернулася до помаранчевої зони.

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