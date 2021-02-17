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Кабмін продовжив адаптивний карантин до 30 квітня

17 лютого, 23:11

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Опубліковано відповідну постанову

В Україні з 24 лютого до 30 квітня вводиться адаптивний карантин – наступного тижня знову почне діяти поділ на червону, помаранчеву, жовту і зелену зони.

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Відповідну постанову №104 від 17 лютого опубліковано на сайті Кабміну.

Адаптивний карантин передбачає, що той чи той рівень карантинних обмежень буде запроваджуватися в межах конкретних областей.

"Передбачається чотири рівні епідеміологічної небезпеки, кожен з яких має чіткі критерії", - раніше нагадав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Особливості карантинних зон

  • "Червона зона" – фактично це обмеження, що діяли під час січневого локдауна. Їх можуть ввести, якщо хоча б два з показників перевищуватимуть норму три дні поспіль.

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    "Помаранчева зона" може бути введена, якщо протягом тижня один з показників буде перевищувати норму. Додаткових обмежень не передбачає.

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  • "Жовта зона" – обмеження, які й так діють в Україні зараз – обов'язкове носіння захисних масок, заборона планових госпіталізацій, обмеження кількості осіб у приміщенні та інші.

  • "Зелена зона" – скасування всіх обмежень. Її можуть запровадити, якщо в країні будуть досягнуті два показники: рівень захворюваності на гострі респіраторні захворювання не перевищуватиме 50% від епідпорогу, передбаченого для цієї області; коефіцієнт виявлених випадків не буде перевищувати 5% від кількості тестів.

Нагадаємо, 11 листопада минулого року Кабмін скасував адаптивний карантин і ввів загальнонаціональний. У січні діяв локдаун, а після його закінчення Україна повернулася до помаранчевої зони.

Ми також писали, які заборони на нас чекають у зв'язку з введенням чергового адаптивного карантину.

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