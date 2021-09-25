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Як відреагує Україна? У Москві на виставці Євангеліє Анни Ярославни видають за російське – ЗМІ

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
25 вересня, 20:17
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На огляд відвідувачів виставлено близько 200 експонатів
Реймське Євангеліє, яке зберігається в бібліотеці міста Реймс у Франції пов'язують з дочкою Київського князя Ярослава Мудрого Анною
Реймське Євангеліє, яке зберігається в бібліотеці міста Реймс у Франції пов'язують з дочкою Київського князя Ярослава Мудрого Анною / Фото: Колаж: Сьогодні

На виставці в Москві, присвяченій російсько-французьким культурним відносинам, експонується Реймське Євангеліє. Це видатний пам'ятник епохи України-Русі історики пов'язують з дочкою київського князя Ярослава Мудрого Анною, з часом королевою Франції. Однак, в експозиції цей рукопис представлений як російська письмова пам'ятка.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Експозиція привертає увагу довгим переліком авторитетних музейних установ.

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Як відзначають в ЗМІ, в експозиції також представлено Реймське Євангеліє, яке, на думку істориків, привезла з собою з Києва до Франції Анна Ярославна.

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На огляд відвідувачів виставлено близько 200 експонатів. Виставка під назвою "Франція і Росія: 10 століть разом" відкрилася 17 вересня в Музеях Московського Кремля і триватиме до січня наступного року.

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