Як відреагує Україна? У Москві на виставці Євангеліє Анни Ярославни видають за російське – ЗМІ

На виставці в Москві, присвяченій російсько-французьким культурним відносинам, експонується Реймське Євангеліє. Це видатний пам'ятник епохи України-Русі історики пов'язують з дочкою київського князя Ярослава Мудрого Анною, з часом королевою Франції. Однак, в експозиції цей рукопис представлений як російська письмова пам'ятка.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Експозиція привертає увагу довгим переліком авторитетних музейних установ.
Як відзначають в ЗМІ, в експозиції також представлено Реймське Євангеліє, яке, на думку істориків, привезла з собою з Києва до Франції Анна Ярославна.
На огляд відвідувачів виставлено близько 200 експонатів. Виставка під назвою "Франція і Росія: 10 століть разом" відкрилася 17 вересня в Музеях Московського Кремля і триватиме до січня наступного року.
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