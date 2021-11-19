Як отримати "тисячу Зеленського": від імені МОЗ публікують фейкову інформацію

З 19 грудня, рада має розглянути та ухвалити закон із змінами до держбюджету

За вакцинацію можна отримати гроші / Колаж "Сьогодні"

Міністерство охорони здоров'я не поширює у соціальних мережах інформацію про виплату грошей за щеплення проти COVID-19 . Конкретний механізм виплати буде представлено офіційно незабаром.

Про це пише Укрінформ .

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" Хочу прокоментувати ще один інцидент, який зараз розганяють у соціальних мережах. Під виглядом МОЗ в окремих групах публікують повідомлення з нібито офіційною інформацією про те, як отримати 1000 грн за щеплення від COVID-19. Ця інформація не є офіційною. Ми поки що не знаємо, хто її поширює і з якою метою. Хочу офіційно повідомити, що конкретний механізм виплати буде представлений офіційно незабаром ", – Заявила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

Що відомо

Верховна Рада на засіданні прийняла за основу законопроєкт № 6297 , який передбачає виділення тисячі гривень усім вакцинованим громадянам України За нього проголосували 285 нардепів.

Щоб виплатити обіцяні кошти з 19 грудня, рада має розглянути та ухвалити закон зі змінами до держбюджету, а президент – підписати його.

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