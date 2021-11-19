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Как получить "тысячу Зеленского": от имени МОЗ публикуют фейковую информацию

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
19 ноября, 19:03
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С 19 декабря, совет должен рассмотреть и принять закон с изменениями в госбюджет
За вакцинацию можно получить деньги / Коллаж "Сегодня"
За вакцинацию можно получить деньги / Коллаж "Сегодня"

Министерство здравоохранения не распространяет в социальных сетях информацию о выплате денег за прививку против COVID-19. Конкретный механизм выплаты будет представлен официально в скором времени.

Об этом пишет Укринформ.

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"Хочу прокомментировать еще один инцидент, который разгоняют сейчас в социальных сетях. Под видом Минздрава в отдельных группах публикуют сообщения с якобы официальной информацией о том, как получить 1000 грн за прививку от COVID-19. Эта информация не является официальной. Мы пока не знаем, кто ее распространяет и в каких целях. Хочу официально сообщить, что конкретный механизм выплаты будет представлен официально в скором времени", – заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

Что известно

Верховная Рада на заседании приняла за основу законопроект № 6297, предусматривающий выделение тысячи гривен всем вакцинированным гражданам Украины. За него проголосовали 285 нардепов.

Чтобы выплатить обещанные средства с 19 декабря, совет должен рассмотреть и принять закон с изменениями в госбюджет, а президент – подписать его.

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