Как получить "тысячу Зеленского": от имени МОЗ публикуют фейковую информацию

Министерство здравоохранения не распространяет в социальных сетях информацию о выплате денег за прививку против COVID-19. Конкретный механизм выплаты будет представлен официально в скором времени.
Об этом пишет Укринформ.
"Хочу прокомментировать еще один инцидент, который разгоняют сейчас в социальных сетях. Под видом Минздрава в отдельных группах публикуют сообщения с якобы официальной информацией о том, как получить 1000 грн за прививку от COVID-19. Эта информация не является официальной. Мы пока не знаем, кто ее распространяет и в каких целях. Хочу официально сообщить, что конкретный механизм выплаты будет представлен официально в скором времени", – заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.
Далее по теме
Что известно
Верховная Рада на заседании приняла за основу законопроект № 6297, предусматривающий выделение тысячи гривен всем вакцинированным гражданам Украины. За него проголосовали 285 нардепов.
Чтобы выплатить обещанные средства с 19 декабря, совет должен рассмотреть и принять закон с изменениями в госбюджет, а президент – подписать его.
Ранее мы писали:
- В Минздраве заявили, что в Украине области могут начать выходить из красной карантинной зоны уже на следующей неделе.
- Главный санитарный доктор Украины Игорь Кузин дал совет антивакцинаторам.