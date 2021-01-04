Як розвивалася геймдев індустрія у 2020

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2020 рік ознаменувався появою коронавірусу, який вплинув абсолютно на всі сфери. Не став винятком і гейм девелопмент. В умовах карантину для багатьох людей відеоігри стали відмінним способом проведення часу. Обсяги продажів у даній індустрії виросли у кілька разів, що позитивно вплинуло на прибуток студій і, як результат, дохід розробників. При цьому фахівці зіткнулися з проблемами віддаленої роботи, через що довелося перенести дату виходу величезної кількості проєктів і на деякий час заморозити тестування нових віртуальних технологій.

Зростання прибутку розробників відеоігор

Пандемія вкрай негативно вплинула на світову економіку. Однак деяким галузям, у тому числі і гейм девелопменту, коронавірус буквально допоміг озолотитися.

Практично відразу після того як в березні уряди європейських країн оголосили про початок карантину, великі ігрові студії запустили у соціальних мережах хештег #PlayApartTogether, суть якого полягала в наступному: завдяки іграм можна посприяти стримуванню поширення COVID-19. Цю ініціативу підтримала Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), до заяв якої тоді була прикута увага всього світу.

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У результаті ігрова індустрія змогла протистояти негативним економічним наслідкам, із якими зіткнулися багато інших сфер. Як приклад можна навести показники найбільших на ринку вітчизняних і зарубіжних брендів:

Зростання продажів японської компанії Nintendo, що займається створенням відеоігор і консолей, з квітня по червень збільшилося на 108% у порівнянні із 2019 роком. Що стосується прибутку, він підвищився на 541% і склав за цей період 1 млрд доларів.

Представники ігрового підрозділу Sony також заявили про рекордні показники продажів діджитал версій відеоігор – зростання склало 82%. Більш того, з квітня по червень компанії вдалося продати 91 млн консолей PS4, що також призвело до істотного прибутку.

Компанія NDP Group, яка вивчає ринкову кон'юнктуру, підрахувала, що в Америці у березні 2020 року об`єм продажів ігор і тематичної атрибутики склав 1,6 млрд доларів – це найкращий результат за останні 12 років.

Рекордні показники призвели не тільки до підвищення заробітної плати розробників, але й до більшої кількості відповідних вакансій. Наприклад, з березня по червень кількість пропозицій по роботі на посаду віддаленого розробника ігор виросла на 25%, якщо порівнювати із попереднім роком.

Автор: Ірина Вишнетская,

IT Project Manager

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